Últimos días para ver en Netflix una de sus mejores series de ciencia ficción. Una vibrante reinterpretación de un clásico ochentero que amenaza con convertirse en lost media

Ya sabemos que el que seas un "Original de Netflix" no te asegura para siempre el futuro en la plataforma. Este año empezó fuerte con la eliminación de muchas series y películas de Netflix, y una de las más sonadas fue la despedida a 'She-Ra y las Princesas del Poder', que ahora se ha vuelto tremendamente inaccesible y sus temporadas finales ni siquiera están disponibles en formato físico.

Por desgracia, otra serie animada de Netflix amenaza con sufrir el mismo destino.

La vuelta de tuerca al clásico

Se trata de 'Voltron: El defensor legendario', una de las series animadas más largas de la plataforma y que rápidamente se convirtió en un clásico moderno de la ciencia ficción arrasando en internet. Una alianza entre Netflix y DreamWorks Animation que buscaba revivir la serie animada de los ochenta, pero con un enfoque de aventura más moderna para el público actual.

Basándose en el anime 'Beast King GoLion' (que en Occidente se editó para formar la americana 'Voltron'), la serie de Netflix mezclaba inspiraciones de anime, CGI y cartoon americano, algo que ya había funcionado de miedo en 'Avatar: La leyenda de Korra', también de Studio Mir. Y mechas, claro, el componente clave de esta épica de ciencia ficción.

'Voltron: El defensor legendario' fue un auténtico petardazo que arrasó con la crítica y el público y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix tras su estreno en 2016. Ahora bien, justo cuando cumple su décimo aniversario, 'Voltron' se prepara para dejar Netflix el próximo 13 de junio.

Todavía nos quedan unos días para poder ver las ocho temporadas de la serie, un total de 78 episodios. Y si la teníamos pendiente o queremos revivirla mejor darnos prisa porque amenaza con convertirse en lost media al igual que 'She-Ra y las Princesas del Poder'. Ahora mismo solo está disponible en Netflix, y una vez deje la plataforma tiene un futuro muy incierto por delante.

Es posible que, al tratarse de una producción de DreamWorks, en algún momento pueda acabar en Sky Showtime o en otra plataforma, o incluso regresar a Netflix. Pero por ahora no tenemos nada confirmado y la cosa pinta mal, y eso que la franquicia sigue bastante viva y tiene una película en acción real en marcha.

'Voltron: El defensor legendario' se ambienta en un universo dominado por el Imperio Galra, responsable de esclavizar y destruir numerosas civilizaciones. Lo único que amenaza su hegemonía total es el Voltron, un robot gigantesco que se forma con la combinación de cinco naves espaciales pilotadas por cinco Paladines. El Voltron fue separado para protegerlo del imperio, y ahora los pilotos deben viajar por el universo y reunir todas sus piezas una vez más.

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