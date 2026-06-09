Hannah Waddingham y Octavia Spencer se lo pasan a lo grande en el tráiler de 'Ride or Die'. La comedia de acción se estrena este verano en Prime Video

Si estabas buscando un entretenimiento ligero y veraniego con dos señoras petándolo, ojo porque tenemos una magnífica candidata al menos en el terreno de las series. El 15 de julio Amazon Prime Video estrenará 'Ride or Die' y aquí tenemos su trepidante y divertido tráiler.

Titulada en España (al menos así lo chiva el tráiler) como 'Cómplices hasta el final', la serie sigue a dos besties, Debbie y Judith (Octavia Spencer y Hannah Waddingham), cuya relación de amistad adquiere un nuevo nivel cuando la segunda le confiesa a la primera que es una asesina a sueldo internacional.

Siempre juntas

Todo se complica cuando una figura misteriosa del pasado de Judith reaparece y un golpe fracasa estrepitosamente. En ese momento las dos se verá forzadas a huir juntas en una carrera contrarreloj por toda Europa, con asesinos de élite, criminales peligrosos y las fuerzas de la ley en sus talones.

Junto a Waddingham y Spencer, el reparto de 'Ride or Die' está formado por Ed Skrein, Calam Lyunch, Savannah Steyn, Jamie Parker, Jacky Ido, Sylvia Hoeks y Bill Nighy, entre otros. La serie, compuesta por ocho episodios, está creada por Tessa Coates, con Matt Miller ejerciendo de showrunner y Peyton Reed de director.

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