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Esta serie de Prime Video reúne a dos titanes como Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis y es de lo mejor del año. Un thriller que recuerda a 'True Detective'

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Belén Prieto

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Prime Video sigue apostando por las historias policiacas y su último éxito ha sido 'Scarpetta', la adaptación de la popular saga literaria de Patricia Cornwell. Tras el resultado obtenido con series como 'Reacher' y 'Cross', la plataforma ha vuelto a adaptar otro best seller criminal con una producción que combina thriller psicológico, drama familiar y misterio forense. 

Encabezada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, y respaldada por un reparto repleto de nombres conocidos, la serie sigue a la doctora Kay Scarpetta mientras investiga una serie de crímenes que la obligan a enfrentarse a su propio pasado. 

Choque de titanes

Uno de los grandes atractivos de 'Scarpetta' es su impresionante reparto. Tiene a Nicole Kidman liderando la serie como la brillante forense Kay Scarpetta y después a Jamie Lee Curtis, que interpreta a un personaje clave en la compleja dinámica familiar que atraviesa toda la historia. Junto a ellas aparecen Bobby Cannavale, Ariana DeBose y Simon Baker, completando un reparto lleno de caras conocidas.

La serie adapta algunos elementos de varias novelas de Patricia Cornwell y utiliza una estructura no lineal que alterna entre el presente y acontecimientos ocurridos casi tres décadas atrás. Este recurso permite explorar el pasado de los personajes y comprender cómo ciertas decisiones siguen condicionando sus vidas muchos años después.

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La investigación de una serie de asesinatos es el motor principal de la trama, pero 'Scarpetta' también dedica gran parte de su tiempo a desarrollar los conflictos familiares, los traumas personales y las relaciones entre sus protagonistas. Y como resultado tenemos una ficción que combina el suspense con un marcado enfoque en los personajes y que incluso podría recordar a otras ficciones como 'True Detective'

Sin embargo, el gran pilar de la serie es la relación entre los personajes de Kidman y Curtis. Sus enfrentamientos, marcados por años de resentimientos e inseguridades, le aportan profundidad a una historia que encuentra buena parte de su fuerza en las dinámicas familiares y no solo en la investigación criminal.

Por otro lado, la producción también destaca por su cuidada puesta en escena y por la forma en la que mezcla elementos clásicos del thriller con ideas más contemporáneas. Sus giros argumentales resultan sorprendentes y las interpretaciones y la construcción de los personajes convierten a 'Scarpetta' en una de las propuestas más ambiciosas que ha estrenado Prime Video recientemente.

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