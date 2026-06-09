Esta serie de Prime Video reúne a dos titanes como Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis y es de lo mejor del año. Un thriller que recuerda a 'True Detective'

Prime Video sigue apostando por las historias policiacas y su último éxito ha sido 'Scarpetta', la adaptación de la popular saga literaria de Patricia Cornwell. Tras el resultado obtenido con series como 'Reacher' y 'Cross', la plataforma ha vuelto a adaptar otro best seller criminal con una producción que combina thriller psicológico, drama familiar y misterio forense.

Encabezada por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis, y respaldada por un reparto repleto de nombres conocidos, la serie sigue a la doctora Kay Scarpetta mientras investiga una serie de crímenes que la obligan a enfrentarse a su propio pasado.

Choque de titanes

Uno de los grandes atractivos de 'Scarpetta' es su impresionante reparto. Tiene a Nicole Kidman liderando la serie como la brillante forense Kay Scarpetta y después a Jamie Lee Curtis, que interpreta a un personaje clave en la compleja dinámica familiar que atraviesa toda la historia. Junto a ellas aparecen Bobby Cannavale, Ariana DeBose y Simon Baker, completando un reparto lleno de caras conocidas.

La serie adapta algunos elementos de varias novelas de Patricia Cornwell y utiliza una estructura no lineal que alterna entre el presente y acontecimientos ocurridos casi tres décadas atrás. Este recurso permite explorar el pasado de los personajes y comprender cómo ciertas decisiones siguen condicionando sus vidas muchos años después.

La investigación de una serie de asesinatos es el motor principal de la trama, pero 'Scarpetta' también dedica gran parte de su tiempo a desarrollar los conflictos familiares, los traumas personales y las relaciones entre sus protagonistas. Y como resultado tenemos una ficción que combina el suspense con un marcado enfoque en los personajes y que incluso podría recordar a otras ficciones como 'True Detective'

Sin embargo, el gran pilar de la serie es la relación entre los personajes de Kidman y Curtis. Sus enfrentamientos, marcados por años de resentimientos e inseguridades, le aportan profundidad a una historia que encuentra buena parte de su fuerza en las dinámicas familiares y no solo en la investigación criminal.

Por otro lado, la producción también destaca por su cuidada puesta en escena y por la forma en la que mezcla elementos clásicos del thriller con ideas más contemporáneas. Sus giros argumentales resultan sorprendentes y las interpretaciones y la construcción de los personajes convierten a 'Scarpetta' en una de las propuestas más ambiciosas que ha estrenado Prime Video recientemente.

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