"¿Cómo haces películas de bajo presupuesto? No pagando a la gente". El dardo de Jamie Lee Curtis a Jason Blum por la trilogía de 'Halloween'

Una trayectoria de casi 50 años en el cine y la televisión, y ser la hija de dos leyendas de la talla de Tony Curtis y Janet Leigh, te dan las suficientes tablas como para poder rajar sin pelos en la lengua de la industria en general y de sus miembros en particular. El último en vivirlo en sus carnes ha sido nada menos que Jason Blum, que devolvió a la vida la saga 'Halloween' que marcó el debut de Curtis en un ya lejano 1978 bajo la dirección de John Carpenter.

Jamie Lee no se corta

El baño al mandamás de Blumhouse, la prolífica productora especializada en cine de terror, ha tenido lugar durante un panel del SXSW en el que la actriz y productora manifestó su agradecimiento a Blum para, después, tildarle de tacaño y desvelar que nunca supo que el proyecto de revivir 'Halloween' consistía en una trilogía.

La única razón por la que estoy sentada en esta silla hoy es por Jason. Jason Blum, que dirige Blumhouse, es quien trajo de vuelta las películas de 'Halloween'. Si hubieran venido a decirme que iba a ser una trilogía, no creo que hubiera aceptado. Jason Blum es conocido por ser un tacaño. ¿Cómo se hacen películas de bajo presupuesto? No pagándole a la gente. Ese es el modelo.

Curtis, pese a estar descontenta con la jugarreta, utilizó todo esto a su favor para obtener un contrato que le fuese favorable:

Mientras editábamos y hacíamos la mezcla, David dijo: "¿Sabes que es una trilogía?". Y yo me quedé como: "Eh, no". Fui con Jason Blum y le dije: "Tengo algunas ideas, tal vez podrías darme un contrato de preferencia (first-look deal), solo págame un poco de dinero". Le dije a Jason: "¿Qué tal un pequeño contrato de desarrollo?". Y como yo le debía dos películas de 'Halloween', ¿qué me iba a decir?.

La estrategia le salió a al perfección, ya que le sirvió para obtener el dinero suficiente para pagar a Russell Goldman, el realizador que trabaja con ella en el departamento de desarrollo de Comet Pictures —la productora de Curtis—. El ciclo de la vida, el dinero y los contratos de Hollywood.

Vía | Variety

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