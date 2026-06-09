"Ha sido un largo camino hasta llegar a la gran pantalla". Basada en la obra de George R.R. Martin, esta película de fantasía hace reflexionar sobre lo que deseas

George R.R. Martin es conocido por 'Juego de tronos', pero su universo creativo va mucho más allá de Poniente y las luchas por el poder. Antes de convertirse en un fenómeno global de la televisión, ya había construido una carrera sólida explorando la fantasía oscura, la ciencia ficción y relatos donde los personajes rara vez consiguen lo que desean sin antes pagar un precio muy alto.

Esa misma filosofía narrativa es la que atraviesa cada nueva adaptación de su obra. Como por ejemplo 'Tierras Perdidas' ('In the Lost Lands'), una película que traslada uno de sus relatos al cine con una mezcla de acción, magia y un tono mucho más áspero de lo que suele esperarse del género fantástico.

Los deseos son peligrosos

La historia arranca cuando una reina, desesperada por cumplir una ambición personal, envía a Gray Alys a un territorio hostil en busca de un poder mágico: la capacidad de transformarse en hombre lobo. Junto a Boyce, deberá atravesar un mundo devastado lleno de amenazas humanas y demoníacas de todo tipo.

La película mantiene ese tono característico del autor donde nada es gratuito. Gray Alys concede deseos, pero cada uno de ellos arrastra consecuencias imprevisibles. Como advierte la propia historia, la magia aquí no es un regalo, sino un intercambio peligroso que rara vez sale como se espera.

Por otro lado, Milla Jovovich interpreta a una hechicera fría y enigmática, habituada a mundos violentos y caóticos, mientras que Dave Bautista da vida a un guía con aire de superviviente en un paisaje postapocalíptico. Juntos forman un dúo que se aleja de la fantasía clásica y apuesta por un enfoque más crudo y directo.

Aunque la crítica en gneral maachacó el filme, debemos tener en cueenta que el proyecto tardó mucho en gestarse. Se planteó hace más de diez años como una adaptación más amplia de varios relatos, pero con el tiempo se transformó en una historia centrada en estos dos personajes. Finalmente, la película llegó a los cines en 2025 con la dirección de Paul W.S. Anderson, consolidando una visión más oscura y contenida del universo de Martin. Y ahora la podéis encontrar en Prime Video.

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