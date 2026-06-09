'Kagurabachi' se adelanta casi un año a su estreno. El próximo bombazo de anime se podrá ver este mismo verano, y solo es el primer paso

Una de las mayores sorpresas que nos hemos llevado estos meses es la confirmación de que el anime de 'Kagurabachi' está por fin en marcha. No solo eso, desde CyPic también desvelaron un primer tráiler y han afinado con su estreno para abril de 2027, con lo que 'Kagurabachi' se perfila como uno de los grandes bombazos del año que viene.

Ahora bien, si no podemos esperar hasta entonces, vamos a poder ver el inicio del anime este mismo verano.

Estreno limitado, pero con varias oportunidades

'Kagurabachi' se va adelantar casi un año a su estreno oficial y el primer episodio de la serie se podrá ver este verano en diferentes eventos. Eso sí, vamos a tener que currárnoslo y viajar si queremos verlo, pero los primeros 20 minutos del anime se mostrarán en Anime Expo, Japan Expo Paris, AnimagiC y AnimeNYC.

Estos cuatro eventos son algunas de las citas más importantes del mundo del anime, y podemos esperar especialmente que durante la Anime Expo de Los Angeles y la Japan Expo de París nos lleguen muchos anuncios jugosos de la industria. Pero si no queremos perdernos la cita con Chihiro este verano, toca apuntar estas fechas:

3 de julio en Anime Expo en Los Ángeles

en Anime Expo en Los Ángeles 9 de juli o Japan Expo en París

Japan Expo en París 1 de agosto AnimagiC en Mannheim

AnimagiC en Mannheim 22 de agosto Anime NYC en Nueva York

No solo eso, desde la web oficial de 'Kagurabachi' han confirmado que esto es solo la primera fase de un "tour global" y que el primer episodio del anime se mostrará próximamente en más eventos. Y, según se vaya acercando más la fecha oficial del estreno, no debería extrañarnos si se anuncia un lanzamiento limitado en cines para exprimir un poquito más el fenómeno (y la taquilla).

Así que ya sabemos, si planeamos asistir a uno de estos eventos este verano, tenemos la oportunidad perfecta para comprobar si 'Kagurabachi' cumple las expectativas. Por ahora sabemos que tiene un equipo creativo estelar con uno de los mejores animadores de 'Naruto' como director, veremos si nos da todo lo que promete.

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