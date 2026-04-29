'Kagurabachi' está en buenas manos. El responsable de uno de los momentos más épicos de 'Naruto' se pone al frente del anime

Tras el éxito que ha ido amasando en la revista Weekly Shonen Jump en los últimos tres años, era inevitable que 'Kagurabachi' saltase al anime. El anuncio oficial se ha hecho de rogar, pero hace unos días se confirmó que sí, la serie de 'Kagurabachi' ya está en marcha y además nos ha dejado un primer vistazo con un potencial tremendo.

Jugamos entre los grandes

'Kagurabachi' se ha convertido en uno de los mangas que lideran la nueva generación de la Shonen Jump, así que es un producto que hay que tratar con mucho mimo y no se quiere dejar nada al tuntún. De la animación se está encargando CygamePictures, que a pesar de ser un estudio joven ya se ha probado de sobra con 'El verano en que Hikaru murió' y sus anteriores animes.

Aunque la guinda del proyecto por ahora la pone su director: Tetsuya Takeuchi, que ya nos dejó en 2023 la maravillosa 'Heavenly Delusion' y es un animador con tablas de sobra que ha trabajado en 'Haikyuu!!', 'Devilman Crybaby' y más de sesenta animes. Pero es probable que le conozcamos mejor por ser la persona que animó uno de los momentos más épicos de 'Naruto'.

"¿Sabéis la pelea de Rock Lee contra Gaara en 'Naruto'? La versión del manga es genial, por supuesto, pero la versión del manga es increíblemente guay. Bueno, pues la persona que trajo esa escena a la vida es nuestro director. ¡Toma ya!", dijo Takeru Hokazono, el creador de 'Kagurabachi', que de paso celebró el anuncio con una nueva ilustración. "Todo el equipo está lleno de gente increíble que se conocen el manga al dedillo. Tengo muchísimas ganas de ver cómo sale la animación, ¡hay que verla!"

"¿Quién iba a pensar que estaría dirigiendo un anime popular de la Shonen Jump después de trabajar como animador en 'Naruto' cuando tan solo era un novato?", dijo el propio Takeuchi. "Nunca sabes las vueltas que da la vida. Cuando piensas en 'Kagurabachi' piensas en katanas, y más katanas, y personajes muy guays, ¡y mucho drama! Voy a trabajar muy duro para capturar todos esos momentos y hacer una serie que disfruten los fans veteranos del manga y quienes la ven por primera vez. ¡Qué presión!

El anime de 'Kagurabachi' tiene su estreno previsto para abril de 2027, aunque los rumores de producción apuntan a que ya lleva un tiempo en desarrollo. Además de Takeuchi como director, también se ha confirmado que Keigo Sasaki ('Erased', 'Shingeki no Kyojin') se encargará de los diseños de personajes, con Taihi Kimura como la voz de Chihiro Rokuhira.

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