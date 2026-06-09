Idris Elba, sobre la idea de un James Bond negro: "Vamos a intentar no hacerlo woke"

Con el casting de la futura película de James Bond ya en marcha y en busca del actor que tomará el relevo de Daniel Craig para dar vida al agente al servicio secreto de su majestad, los rumores que han ido aflorando desde el estreno de 'Sin tiempo para morir' están volviendo a cobrar fuerza en la conversación online. Estos incluyen hasta los desmentidos, como el que posicionó a Idris Elba como firme aspirante a interpretar al próximo 007.

¿James Woke?

Según ha explicado el propio Elba durante una entrevista con GQ, nunca llegó a estar entre la lista de candidatos a conseguir la licencia para matar, y las habladurías sobre el tema, que se remontan a hace ya 20 años, fueron fruto de una suerte de tormenta perfecta marcada por dos hechos muy concretos: la victoria de Barack Obama en las elecciones de 2008 y las declaraciones de Daniel Craig que sugirieron que iba siendo hora de que un intérprete negro se hiciese con el rol.

Dos décadas después, Elba, que acaba de estrenar la divertidísima 'He-Man y los Masters del Universo', ya peina canas y queda bastante lejos de la carrera para convertirse en el nuevo Bond, pero a sus 53 años ha hecho retrospectiva y ha razonado que en muchas partes del mundo no se hubiese aceptado la idea de que hubiese protagonizado uno o varios largometrajes de la franquicia.

Siempre he sentido que no es algo realista. James Bond se escribió como se escribió por un motivo. Pero me sentí elogiado por ello. Y también, creo de forma realista que algunos mercados no no buscan eso.

Bond es muy grande en todo el mundo, y el [público] no quiere un hombre negro, a un hombre africano, interpretando a Bond. No es lo que quieren en su cultura. Punto.

Bond es muy irreal, así que un poquito de realismo es bueno, pero no vayamos a intentar hacerlo woke. Creo que tienes que ser puro con lo que es: escapismo. no intentes dar respuesta a los gustos del mundo. Solo se Bond.

A pesar de que utilizar la palabra de moda de la ultraderecha para denostar ideas progresistas —y cabe recordar qué es lo contrario al progreso— resta algo de sensatez a la lectura global de la reflexión de Elba, el tono lo es todo, y me gustaría pensar que dentro de la intención de jugar la carta del pensamiento racional, Elba está lamentando los niveles de absurdo en un mundo en el que sigue viéndose el color de la piel de un personaje como un rasgo más de su personalidad.

Y es que, recordemos —y aquí voy a citar ejemplos de la retórica habitual de ciertos grupos de personas contrarias a casos hipotéticos como este—, que una persona negra interpreta a James Bond no influye en absoluto en el tratamiento del personaje y su lugar dentro del universo en el que habita; que una persona blanca interprete a 'Black Panther' o encabece un biopic de Martin Luther King —sí, he leído esta salvajada—, sí.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026