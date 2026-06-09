Jason Momoa abandona la adaptación de 'Helldivers' y deja la película a su suerte en búsqueda de una nueva estrella para sobrevivir

Durante años, las películas basadas en videojuegos eran un cáncer. Para la taquilla, para el público y hasta para las relaciones entre productoras. Al fin y al cabo, el cine siempre miraba por encima del hombro a los juegos, sin darse cuenta de algo muy simple: si pones cariño y cuidado el público acude, y de qué manera. Al fin y al cabo, así es como salen más 'The last of us' y menos 'Borderlands'.

Proyecto infernal

En esta fiebre actual por hacer adaptaciones de videojuegos sin control, como en su día pasó con la fiebre de los cómics, Hollywood ha puesto sus ojos en 'Helldivers', un shooter cuya secuela ha vendido 20 millones de unidades y ganado 700 millones de dólares en beneficios. Es más: para asegurarse de que la única opción era petarlo, Sony anunció que Justin Lin (director de cinco entregas de 'Fast & Furious') la dirigiría, con Jason Momoa como protagonista. Hasta ahora.

Según afirman en Deadline, Momoa ha decidido salir del proyecto, aunque no se conocen sus razones para hacerlo. Eso sí, su marcha no significa que todos los planes se vayan al traste y en Sony se han puesto las pilas para encontrar un sustituto lo antes posible para rodar este mismo año de cara a un estreno el 10 de noviembre de 2027.

No parece que el actor vaya a tener muchos problemas para encontrar otro proyecto cargado de billetes: ya tiene preparados 'Supergirl', 'Street Fighter', 'Dune 3', 'Minecraft 2' y ya se habla de su spin-off como Lobo en el nuevo DCU. Vamos, que no participar en 'Helldivers' tampoco le va a cambiar la vida precisamente. ¿Llegaremos a verlo o se convertirá en un proyecto maldito?

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