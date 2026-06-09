En 17 días termina una de las mejores series de Disney+. La temporada final de 'The Bear' desvela su tráiler

Hace unas semanas tuvimos un pequeño aperitivo, pero en 17 días diremos adiós a una de las mejores series que ha habitado en el catálogo de Disney+ en los últimos años. La temporada quinta y final de 'The Bear' se estrena el 26 de junio con sus ocho episodios y aquí podemos ver su intenso tráiler.

Una temporada 5 que arrancará justo después de cuando terminó la cuarta, en la mañana después de que Sydney, Richie y Natalie descubran que Carmy lo deja todo. Claro, estamos en un restaurante al borde de la quiebra, con amenaza de posible venta y una tormenta torrencial en camino.

En este contexto los nuevos socios deberán unir fuerza para sacar un último servicio y conseguir por fin la ansiada estrella Michelín.

Chef con fin

Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Abby Elliot y Jeremy Allen White es el núcleo principal de 'The Bear' en cuyo reparto también se encuentran Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson junto a Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter y Jamie Lee Curtis en papeles recurrentes.

Creada por Christopher Storer, al que acompaña Joanna Calo como coshowrunner, 'The Bear' fue durante sus primeras temporadas una serie absolutamente imprescindible. Calidad que se vio recompensada con nada menos que 21 premios Emmy, incluyendo dos a mejor serie de comedia.

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