Ha pasado tanto que me había olvidado de que existía, pero 'Lupin' acaba de desvelar la fecha de estreno de su temporada 4 en Netflix

Hay ocasiones en las que uno se olvida de que hay ciertas series que siguen en marcha. Y es que, aun habiendo sido todo un fenómeno global, la falta de información en torno a la temporada 4 de 'Lupin' ha hecho que, personalmente, pensara que ya no habría más delitos para el ladrón encarnado por Omar Sy.

Netflix acaba de desvelar que estrenará la parte 4 de 'Lupin' el 23 de octubre, poniendo así final a una sequía de tres años. Sequía que además fue agravada por el hecho de que la plataforma tardase año y medio desde el final de la temporada 3 en renovar la serie criminal.

Fecha lupeada

Un final de temporada 3 que acababa con Assane (Sy) entre rejas tras el robo de la Perla negra con la compañía de la colección de novelas de Arsène Lupin. Ahora bien, si bien imaginamos que el ladrón ha salido de la cárcel para esta temporada, de momento no hay detalles de lo que pasará.

Algo parecido pasa con el reparto, ya que más allá de la presencia de Sy y otros habituales como Ludivine Sagnier como Claire Laurent, Antoine Gouy como Benjamin Férel, Soufiane Guerrab como Youssef Guédira, Shirine Boutella como Sofia Belkacem, no hay más miembros confirmados, de momento.

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