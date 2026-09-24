Marvel pierde un elemento clave de 'Guardianes de la Galaxia', y su motivo no puede ser menos heroico. "Soy demasiado viejo"

No sabemos todavía cuándo volverán los Guardianes al UCM tras su despedida en 2023 en 'Guardianes de la Galaxia vol.3', pero sí sabemos que, cuando lo hagan, será un grupo diezmado: Star-Lord atrapado en la Tierra tras haber dejado el grupo, Mantis en un viaje de conocimiento personal, Drax y Nebula dejando su labor superheroica (con un Dave Bautista que no tiene ninguna intención de seguir) y dejando tan solo a Rocket y Groot como parte de los originales. Puede que, en el futuro, ni siquiera eso.

Como un cohete

Sean Gunn, el hermano de James Gunn que lleva desde la primera película dando la captura de movimiento de Rocket (además de dar voz a su versión joven) ha decidido que ya ha tenido suficiente. Tal y como ha afirmado en The Brandon Davis Show, ya no tiene edad para seguir salvando el mundo.

Todo el mundo cree que es por mis rodillas, pero son mis pies y mis tobillos. Estoy en posición de receptor (en el béisbol) y girando mucho en mis puntos de contacto con el suelo. Me giro en mis tobillos y pies. Y creo que ha tenido efecto en mi fisiología.

Y aunque asegura que no ha vuelto a tener contacto con Marvel (aparentemente, sin mala sangre porque su hermano sea el jefe de DC Studios), afirma que tampoco podría hacer nada: "Mis rodillas están bien, pero desde que cumplí 50 hace un par de años me he retirado de Rocket. No es que Marvel haya llamado, pero si lo hicieran, no creo que pudiera hacer a Rocket nunca más. Soy demasiado viejo".

Si Marvel ha decidido retirar a todos los Guardianes y no darle ni un cameo en 'Vengadores: Secret Wars' lo sabremos dentro de un año. Lo único que está claro es que será sin nadie de los Gunn implicados... con o sin tobillos hechos cisco.

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