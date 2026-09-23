'La isla olvidada' es una divertidísima fantasía visual que me ha hecho llorar a mares. Una locura animada con corazón que va más allá de ser la 'Resacón en Las Vegas' adolescente

Uno nunca sabe con qué DreamWorks se va a encontrar: si con la ávida de franquicias a cualquier precio ('Trolls 3', 'Kung Fu Panda 4'), la que mima sus producciones tratando de ofrecer el mejor producto posible ('Robot Salvaje', 'Los tipos malos') o la que, simplemente, quiere salir del paso ('Orion y la oscuridad', 'Policán', 'Ruby, aventuras de una kraken adolescente'). Por suerte, 'La isla olvidada' es de las segundas: un producto casi perfecto cuidado y modelado hasta el extremo.

Colega, ¿dónde está mi isla?

Lejos de quedarse encasquillada en una animación en 3D ya casi endémica, 'La isla olvidada' se pone el turbo y bebe de las rocambolescas, espídicas, originales y divertidísimas ideas de películas como 'Spider-man: a través del multiverso', 'El gato con botas: El último deseo', 'Los Mitchell contra las máquinas' o 'Red'. En una narrativa que nunca suelta el pie del acelerador (ni en lo aventurero ni en lo sentimental), lo nuevo de DreamWorks mezcla estilos, ofrece secuencias de acción únicas, momentos disparatados, mueve la cámara como nadie y regala gags visuales fantásticos que resultan completamente novedosos.

Empecé 'La isla olvidada' riendo a carcajadas, sabiendo perfectamente que, de alguna manera, todo este cariño que estaba poniendo en sus dos protagonistas se iba a volver en mi contra en algún momento. Así es, por supuesto: la última media hora de la película es un no parar de lágrimas, precisamente porque sabe cómo hacer que queramos a sus personajes, entendamos su vínculo, adoremos ese elogio de la rareza, los recuerdos, las vivencias conjuntas y la pasión adolescente. Hemos visto antes personajes como Raissa y Jo, pero nunca tan bien representados y desarrollados: como película rara para gente rara, sabe perfectamente cómo hacer que esta pareja no resulte irritante o irreal, sino unida por el destino y la amistad. Es inevitable enamorarse de ellas.

Puede que 'La isla olvidada' caiga en algunos tópicos del cine de animación que ya hemos visto antes: la pareja de amigas obligada a separarse, la pandilla que va formando un vínculo con sus aventuras, una villana que les persigue sin descanso... Sin embargo, es capaz de subvertir muchas de sus expectativas, creando giros de guion convincentes y personajes imperfectos que van más allá de su aparente heroicidad, que ofrecen comedia y drama en una balanza perfectamente equilibrada que va mucho más allá del slapstick y entra en el territorio, directamente, del trauma. Esto no es cine para niños: es cine para adolescentes. Concretamente, y si nos ponemos jococos, es la versión teen de 'Resacón en Las Vegas'. Y ojalá encuentre su público.

¡¡Tayo na!!

La imaginación de 'La isla olvidada' es floreciente y gigantesca: como si fuera un buen videojuego o una larga campaña de rol, sus protagonistas van saltando de mundo en mundo, conociendo a una ristra de personajes, a cada cual más original y carismático, sin que parezca que simplemente están alargando el guion de manera artificial. Esta explosión de ideas continuas y de creatividad desbordante no hace que la película sufra por otro lado: está medida hasta la extenuación, en una obra que consigue exactamente todo lo que se propone. Ojalá pudiera decir lo mismo de todo lo que veo.

Es cierto que si estás buscando una película tranquila y con un ritmo pausado, saldrás del cine con la cabeza como un bombo. 'La isla olvidada' tiene la rapidez visual y cómica de un episodio de 'El asombroso mundo de Gumball', pero la profundidad dramática de las mejores obras de Pixar, y creo que pocos halagos mayores se le pueden hacer. Como en las mejores noches de tu vida, no paran de ocurrir cosas y ninguna decepciona, desde el ejército más adorable del mundo hasta los guiños a las series de los 80 pasando por una villana de excepción, de esas que uno puede llegar a comprender e incluso excusar.

Además, Joel Crawford y Januel Mercado, sus directores, han añadido personalidad propia situando la película en Filipinas. No solo por el exotismo, ojo, porque e es imposible no sentir al verla que tiene que transcurrir allí, con sus costumbres, su ritmo y su personalidad propia. 'La isla olvidada' es una rareza maravillosa, una obra de arte con olor a película de culto y que marca un nuevo hito en el cine de animación actual, que cada vez se separa más de la "fórmula Disney" para encontrar su propio camino. Aunque sea en forma de extraño remake animado y mejorado de 'Colega, ¿dónde está mi coche?'. Sí, has leído bien. Por mucho que me haya gustado, no vamos a dejar de subrayar lo evidente.

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