'Juego de Tronos' podría rescatar por sorpresa un spin-off cancelado. "No era la historia correcta"

Kit Harington acabó harto de que, hacia el final de 'Juego de Tronos', la gente le gritara por la calle "¡Jon Nieve!". Se negó en rotundo a ser solo un personaje y quedar encerrado en él para siempre, y por eso se lanzó a hacer proyectos: desde su final ha estado en Marvel (aunque su personaje de 'Eternals' no vaya a ir más allá), protagonizado las últimas temporadas de 'Industry' y, recientemente, entrado de lleno en la producción de 'Harry Potter'. Y ahora, tras probar aquí y allá, quizá quiera volver a Poniente.
El Trono de Hierro espera
En su momento, cuando 'Juego de Tronos' terminó, se empezaron a rumorear toda clase de spin-offs, entre los que se encontraba una secuela basada en Jon Nieve. Sin embargo, como ha explicado en Happy Sad Confused, al actor le repelía un poco tanta fama: "Tenía esta bifurcación con los fans. Decía 'No soy ese tío. Nadie es ese tío, pero ciertamente yo no lo soy. Lo siento'". Y en 2024, se alejó del proyecto.
Sin embargo han pasado dos años desde que rechazara el spin-off, y seis desde el final de la serie, y tras el éxito de 'La casa del dragón' y 'El caballero de los siete reinos' parece que ha vuelto a darle una vuelta. "Creo que necesitaba hacer otros proyectos fuera de la saga, y han pasado unos años y he hecho varias cosas. Algunas han sido más vistas que otras, pero he hecho suficientes para no estar definido solo por ese personaje".
Ahora he hecho estas otras cosas y me siento más cómodo otra vez con ese personaje y ese mundo, y dónde se sitúa en mi vida. Aún creo que hay un mundo en el que algo podría funcionar. Nunca lo habría intentado en primer lugar si no lo creyese. Pero fui muy insistente al principio, al igual que HBO y George RR Martin: "Si no encontramos el ángulo adecuado, no lo hagamos. Es mejor que no". Tras darle algunas vueltas, dije "Esta no es la historia correcta".
¿Quién sabe? 'Juego de Tronos' va a quedarse con un solo spin-off muy pronto, y necesita más series para mantener la franquicia viva. Quizá Harington, cuando termine de interpretar a Gilderoy Lockhart, tenga tiempo para volver a Invernalia y saber cómo ha sido la vida de su personaje después de ese final. Nunca es tarde para maquillar esos últimos episodios desastrosos.
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