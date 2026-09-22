Zach Cregger, director de la nueva 'Resident Evil', tiene un cameo en la película, pero es tan discreto que podría pasar desapercibido

Zach Cregger se ha convertido en uno de los nombres más interesantes del terror contemporáneo en apenas unos años. 'Barbarian' fue la película que lo puso en el mapa y luego llegó 'Weapons', que terminó de consolidarle al convertirse en un éxito comercial y recibir incluso un Oscar.

Ahora, el director se ha enfrentado a un reto muy diferente con su llegada al universo de 'Resident Evil', donde se ha reservado un pequeño cameo, aunque es tan sutil que hay que fijarse muy bien para poder verlo -o, más bien, escucharlo-.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Se escucha una voz

La película sigue a Bryan (Austin Abrams), un mensajero médico que termina atrapado en una noche de pesadilla en Raccoon City. La trama se sitúa dentro de la cronología de los videojuegos, concretamente durante los acontecimientos de 'Resident Evil 2', aunque no adapta directamente ninguno de ellos. De hecho, Bryan es un personaje completamente nuevo y la película apuesta por contar una historia propia dentro de este universo, algo que también permite que Cregger juegue con algunos elementos clásicos de la franquicia sin limitarse a repetirlos.

Abrams, que ya había trabajado con el director en 'Weapons', lleva buena parte del peso de la película, mientras que actores como Paul Walter Hauser y Zach Cherry tienen papeles más pequeños -aunque con cierta relevancia-. Sin embargo, hay otro nombre en el reparto que puede haber pasado completamente desapercibido: el del propio Zach Cregger. El director decidió aparecer en la película, aunque no lo hizo delante de la cámara. De hecho, técnicamente nunca llegamos a verle.

Su intervención llega durante el tercer acto del filme, cuando Bryan consigue llegar al hospital con el paquete que ha estado transportando durante toda la película. Allí descubre que contiene la clave para desarrollar una cura contra las infecciones provocadas por el virus T. Cuando llega al aparcamiento del hospital, el ascensor no funciona y Bryan empieza a asumir que ha llegado al final de su camino. Además, la infección provocada por una mordedura está avanzando y, después de grabar un mensaje de voz para su novia, se viene abajo.

Es justo en este momento en el que se escucha una voz a través del interfono, que le indica a Bryan cómo llegar hasta el último piso del edificio, donde se encuentra el elemento que los científicos necesitan para preparar el antídoto. Lo lógico es pensar que esa voz pertenece a Dave, el personaje interpretado por Zach Cherry, especialmente porque más adelante descubrimos que es el científico principal. Pero los créditos muestran a Cregger como la "voz del interfono".

Al igual que James Cameron, que también ha utilizado en varias ocasiones cameos de voz en sus películas, Cregger hace que su presencia pase completamente desapercibida. Y el experimento le sale bastante bien.

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