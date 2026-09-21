En 2016, Arnold Schwarzenegger donó 16 hectáreas valoradas en medio millón de dólares. Sirvieron para acabar un sendero de 108 kilómetros de largo

Con 79 años de edad, Arnold Schwarzenegger puede presumir de haber ganado siete veces el título de Mister Olympia, haber sido una de las más grandes estrellas de Hollywood durante los años 80 y 90, y también de haber servido como gobernador de California durante dos mandatos. En esa labor política dio muestras de su compromiso con la conservación del entorno natural del estado norteamericano, algo en lo que se volvió a reafirmar en 2016 cuando donó 40 acres, unas 16 hectáreas para acabar un sendero de 67 millas, unos 108 kilómetros, empezado a construir hace 40 años.

Y, como os imaginaréis, este proyecto barato, barato, no fue: la adquisición de tierras y la consolidación pública del Backbone Trail, que recorre las montañas de Santa Mónica a no mucha distancia de la populosa Los Ángeles, requirieron una inversión acumulada de unos 100 millones de dólares a lo largo de estas cuatro décadas que hemos dicho, por lo que la donación de esta finca clave de 40 acres (16 hectáreas) en Zuma Canyon por parte del protagonista de 'Desafío total' y la empresaria Betty Weider permitió sortear el último tramo privado sin gastar más dinero público y completar, de una vez por todas, la que es una de las mayores iniciativas de conservación vistas en California, una que además puede recorrerse en su totalidad e ininterrumpidamente a pie o a caballo, mientras que las bicicletas de montaña están permitidas en gran parte de la vía.

El recorrido, detallan desde el Sistema de Parques Nacionales de EE.UU., reúne extensas franjas de matorral costero de salvia y chaparral mediterráneo que funcionan como refugio para fauna autóctona como ciervos mulos, coyotes, conejos, tarántulas, arañas de embudo, etc. Además, la conectividad de estos espacios naturales resulta importante para especies como los pumas, que necesitan corredores de hábitat para desplazarse entre las distintas zonas de las montañas de Santa Mónica. A este paisaje se suman bosques de robles y humedales, hogar de aves como la codorniz californiana, lagartijas y serpientes de cascabel del Pacífico. En definitiva, un encuentro con la naturaleza a un suspiro de Los Ángeles que Schwarzenegger ayudó a crear.

Schwarzenegger vuelve por Navidad

Pero estamos en Espinof, y aquí lo que más nos gusta es verle en acción. ¿Cuándo lo podremos disfrutar de nuevo? No habrá que esperar mucho. El actor debería estrenar esta navidad 'The Man with the Bag', una nueva comedia de acción navideña donde unirá fuerzas con el que muchos consideran su heredero natural, Alan Ritchson. Eso sí, este largometraje no llegará a cines, sino directamente a Prime Video de Amazon.

Imagen | La historia de la ciencia ficción (2018)

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