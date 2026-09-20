Jason Statham admite por qué interpreta siempre al mismo personaje: "En realidad no soy actor, solía trabajar vendiendo y robando joyas en la calle"

Jason Statham se ha convertido en una de las grandes constantes del cine de acción de las últimas décadas. Eso le ha valido millones de fans, pero también bastantes críticas por considerar que siempre interpreta al mismo personaje. El propio actor es bien consciente de ello e incluso se ha pronunciado públicamente al respecto.
"Solo quiero hacer cosas en las que creo que podría hacerlo bien"
Fue durante una visita a 'Jim and Sam show' cuando le preguntaron si no le ofrecían otro tipo de papeles, poniendo él mismo como ejemplo a un matemático que está pasando por un amargo divorcio. Statham reconoce que simplemente no le ofrecen papeles así, y tampoco parece estar demasiado interesado en ello:
Solo quiero hacer cosas en las que creo que podría hacerlo bien, y creo que no sería bueno en eso. Sabes, en realidad no soy actor, solía trabajar vendiendo y robando joyas en la calle. Fui deportista durante años. No soy un actor de teatro que pueda transformarse y meterse en diferentes papeles. Simplemente entré en el cine por estar en el lugar y el momento adecuados. Me sacaron del anonimato y me metieron en la industria del cine.
Statham ya explicó cómo conocer a Guy Ritchie, afirmando que se sentía "tremendamente afortunado". Todo empezó con 'Lock & Stock', pero lo referente a convertirse en un héroe de acción llegó unos años después con 'Transporter', donde su guionista defendía que "nosotros creamos a Jason Statham", en referencia a su estatus como estrella de acción.
Además, el protagonista de la saga 'Crank' también reconoce que "no es que haya pasado años perfeccionando los diferentes acentos o trabajando en mi oficio. Eso no aplica para mí. Acepto lo que se me da bien. Puede que no sea bueno en nada, pero acepto aquello en lo que me siento seguro y simplemente intento dejarme llevar en esa dirección".
Además, Statham continúa señalando que "muchos de los personajes que interpreto son bastante similares en algunos aspectos. Suelo conseguir papeles que requieren esfuerzo físico porque puedo hacerlo. Hay autenticidad en eso, así que tiendo a mantenerme fiel a ese estilo". Y se le da muy bien, la verdad.
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