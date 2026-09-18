Christopher Walken (83 años): "He hecho de muchos villanos y psicópatas, pero soy una persona muy normal que paga sus cuentas y lleva 50 años casado"

Christopher Walken tiene 83 años y más de 70 los ha pasado en un escenario. Tiene, por tanto, una carrera bastante prolífica donde ha ejecutado con nota toda clase de papeles. Pero sobre todo se ha consolidado entre el público más como el villano por excelencia, alguien famoso por interpretar a criminales, a mafiosos o simplemente a esos tipos inquietantes. Su mirada penetrante y su forma de hablar lo convirtieron en el actor fetiche de la industria para encarnar esta clase de personajes. Pero en su día a día es, como os podéis imaginar, una persona muy distinta, más de andar por casa.

"Por norma no tramó nada bueno en cines"

Así nos lo quiso recordar el actor de 'The Deer Hunter' (1978), 'Batman vuelve' (1992) y 'Pulp Fiction' (1994), entre otros clásicos, hace unos meses en una entrevista. Hablaba entonces de su papel en 'Severance' (Separación), donde hace de Burt Goodman, un trabajador reservado y amable, muy alejado de los villanos que le dieron fama.

"Por lo general no tramó nada bueno en las películas, pero aquí doy vida a una persona agradable y romántica. Es algo que encaja mucho más con mi forma de ser que todos esos otros papeles que he hecho. (…) Una de las primeras cosas que hice en cine fue Annie Hall, donde interpretaba a ese tipo que quiere lanzarse contra el tráfico. Luego hice 'El cazador', en la que me pegué un tiro en la cabeza. Y a partir de ahí me identificaron con, ya sabe, un tipo con problemas... por decirlo de una forma bastante suave. (…) Pero La realidad de mi vida es que llevo casado más de 50 años, pago mis facturas y vivo en una casa. Soy una persona muy normal". The Independent

Es tan distinto al tipo que interpreta en pantalla que, añade, no es de enfadarse con frecuencia en los rodajes y, de hecho, admite que se suele llevar siempre bien con sus compañeros de reparto: "Es raro trabajar con alguien que no te cae bien. Los actores tendemos a llevarnos bien. Somos como una tribu, una familia. De vez en cuando hay alguien a quien te gustaría empujar por las escaleras, pero...", quiso bromear con el compañero de The Independent sacando el villano que, a fin de cuentas, lleva dentro.

Lo que está claro es que como espectadores solo podemos agradecer lo bien que se le ha dado dar vida a este tipo de personajes. Es obvio que 'Batman Returns' no sería lo mismo sin él, a pesar de no tener tampoco tantos minutos en pantalla. Pero es bueno que también se le deje ver en personajes algo más sosegados, que no parece estar tramando algo a tus espaldas. Puedes ver 'Severance' a través de Apple TV.

Imagen | Conspiración mortal

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