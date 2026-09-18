Alguien debería decirle a Guy Ritchie que puede dirigir menos películas y series. Quizá así evitaríamos cosas como 'En la zona gris'

Una de las frases recurrentes en 'Hamilton' es "Why do you write like you're running out of time?" ("¿Por qué escribes como si te quedara poco tiempo?"). Lo mismo se le podría preguntar a Guy Ritchie, el hombre que no es capaz de parar. Con 3 series en activo ('The Gentlemen', 'Mobland' y 'El joven Sherlock') y otra en preparación ('Capital') siempre dirige al menos una película al año. Y claro, en algún momento, algo se tenía que caer en este castillo de naipes... y ha sido 'En la zona gris'.

Une servese per favor

Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Guy Ritchie se pegaron unas buenas vacaciones en Tenerife con la excusa de rodar esta película, y se nota que nadie confiaba mucho en lo que estaba haciendo, pero disfrutaron la experiencia al cien por cien. ¿Cómo no? Hay paisajes paradisiacos, carreras en buggy, disparos, explosiones y, por supuesto, bares donde decir "Une servese per favor". Nada de lo que pasa en pantalla importa demasiado y el estilo de Ritchie parece aguado, como si fuera una mera imitación de otro director con menos talento. Pero lo bien se lo habrán pasado rodando no se lo quita nadie.

Aquí no hay ni gota de la personalidad propia de 'Snatch', 'Operación U.N.C.L.E' o incluso 'Sherlock Holmes': es un batiburrillo de lugares comunes unidos por un hilo finísimo, que pinta a las Islas Canarias como un peligroso lugar controlado por un misterioso millonario (en lugar de por los turistas). No solo es genérica y visualmente plana, es que, además, pese a sus persecuciones, disparos y conspiraciones, es exactamente lo que nunca debió ser: aburrida. Es una pena, porque se le nota que quiere ser una diversión atolondrada, pero se queda en mera tontería digna de streaming.

Quería que 'En la zona gris' me gustara, de verdad: ¿Cómo no voy a disfrutar un reparto repleto de estrellas en una película de acción con espíritu ochentero dirigidos por el bueno de Ritchie? Sin embargo, cada minuto es más decepcionante que el anterior, sin ninguna escena que destaque sobre el conjunto ni ningún personaje (más allá de ese Carlos Bardem absolutamente demencial y digno de la película más cutre de mafiosos) icónico. Lo que queda es un barullo muy ruidoso que no quiere contar nada y cuyo único interés radica en ver a estrellas fingiendo que les interesa algo más que tomar el sol en la playa en su día libre.

Ritchie Ricón

'En la zona gris' es una más de este género de películas basado en tener la televisión encendida mientras miramos el móvil o hacemos otras cosas. Puede que en casa, un domingo aburrido, pueda resistir. En cine, con los cinco sentidos puestos en la obra, no hay manera de que no se convierta en un sonoro (y sonado) aburrimiento supino, formulaico y sin nada que rascar: ni siquiera puedo calificarla como "entretenimiento palomitero", porque el ritmo es tan fallido, el guion tan innecesariamente alargado y las escenas de acción tan clónicas que es imposible apreciarla como tal (o disfrutar de las palomitas como merecen).

A Ritchie hay que reconocerle, eso sí, que sabe explotar como nadie la belleza de las Islas Canarias. Visualmente, 'En la zona gris' sabe mostrar unos planos perfectos con las mejores vistas posibles, siguiendo una ecuación básica: gente guapa en sitios preciosos entre explosiones y acabando con criminales de poca monta. Pero lo que debería haber funcionado como un reloj, ofreciendo una película tan divertida como olvidable, se queda solo en lo segundo. Depende mucho de lo que le pidas al cine, pero incluso los amantes de la acción más descerebrada saldrán encogiendo los hombros, hastiados por la repetición continua y la nadería de su trama.

Ritchie ha tirado de su propia fórmula, que tantas veces le ha salido bien, pero esta vez no ha acertado. Sí, hay escenas bonitas y momentos emocionantes, con una media hora final salvable, pero por lo general 'En la zona gris' se limita a existir. Si la idea era hacer una película que apenas pudiera diferenciarse del fondo de catálogo de Netflix (esos número 1 que duran una semana antes de desaparecer para siempre), reto conseguido. Pero Ritchie ha demostrado que es capaz de mucho más, y es una pena conformarnos solo con esto. Ya tiene rodadas dos películas más: quizá esas lo consiga. Y si no, pues que disfrute de sus vacaciones.

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