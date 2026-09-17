Esta serie infantil fue icónica para toda una generación y demasiado 'woke' para la época. Una pequeña joya que se adelantó al hablar de temas muy actuales

Si como yo fuiste niño a finales de los 90 o principios de los 2000, es bastante probable que en algún momento acabaras entrando en la enorme casa azul de Oso, que vivía rodeado de un ratón obsesionado con la comida, un lémur hiperactivo, dos nutrias gemelas, una osezna muy curiosa y una luna que aparecía cada noche para cantar su canción de despedida.

'El oso de la casa azul' ('Bear in the Big Blue House') fue una de las grandes series de la era Playhouse Disney: se estrenó en 1997, tuvo cuatro temporadas y más de un centenar de episodios, y durante años nos enseñó a toda una generación de niños a compartir, cooperar, resolver problemas y aceptar que no todos somos iguales. Lo curioso es que, vista con los ojos de 2026, aquella serie aparentemente inocente resulta bastante más progresista de lo que podríamos recordar: hablaba de diversidad, comunidad, tolerancia, emociones, aceptación y de la importancia de que personas -o animales de peluche- muy diferentes pudieran convivir. Y hay una última ironía que hace que todo esto resulte todavía más extraño: aunque Disney compró los derechos de la serie y hoy la considera parte de su catálogo nostálgico, 'El oso de la casa azul' no está disponible actualmente en Disney+ en España.

Diversidad, tolerancia y comunidad para niños

'El oso de la casa azul' nació gracias de Mitchell Kriegman y The Jim Henson Company, que crearon la serie para Playhouse Disney. Se estrenó el 20 de octubre de 1997 y su premisa era muy sencilla: un gigantesco oso de peluche, vive en una casa azul junto a un grupo de personajes completamente diferentes entre sí. Ojo era una pequeña osa, Tutter un ratón, Treelo un lémur y Pip y Pop eran dos nutrias gemelas. Y juntos protagonizaban historias cotidianas que utilizaban problemas infantiles -como miedos, discusiones, celos, inseguridades- para enseñarles habilidades sociales y hacer que la serie ayude a los niños a desarrollar habilidades sociales y cognitivas y fomente el trabajo en equipo.

Y aquí es donde empieza lo curioso si vemos la serie desde la perspectiva actual. 'El oso de la casa azul' nunca necesitó convertir la diversidad en un gran discurso porque la daba por sentada: personajes de especies, tamaños, personalidades y edades completamente distintas compartían casa, jugaban juntos y aprendían los unos de los otros. De hecho, el propio Kriegman desarrolló después otra serie infantil, 'It's a Big Big World', a partir de ideas similares y explicó que quería crear un entorno donde pudiera intercambiar temas como la diversidad y la comunidad con cuestiones relacionadas con la tolerancia y la seguridad. En una entrevista publicada por The Los Angeles Times, el creador resumía aquella filosofía de forma bastante reveladora: "La intención no era adoctrinar sobre diversidad".

Además, 'El oso de la casa azul' no trataba a los niños como si fueran incapaces de entender emociones complicadas. Había episodios sobre el miedo, la tristeza, los conflictos entre amigos, la identidad o la necesidad de sentirse aceptado. Uno de ellos, de hecho gira alrededor de la búsqueda de un nuevo rasgo de Oso y de la idea de sentirse bien con uno mismo. Otro utiliza las diferencias entre sus personajes como punto de partida y también hay uno que hace del amor y la amistad en el eje de su historia: Oso echa de menos a Luna, Pip y Pop cantan sobre el amor y Ojo termina perdonando a Tutter después de que este rompa accidentalmente su juguete.

También hay algo muy interesante en la manera en la que la serie construía la idea de familia. Oso no era simplemente el protagonista: ejercía como figura paterna para un grupo de criaturas que no tenían por qué parecerse entre ellas ni tener los mismos orígenes. La casa funcionaba como un espacio seguro al que cualquiera podía entrar. En uno de los especiales más recordados de la serie, los personajes se organizan para reconstruir la biblioteca después de que una tormenta la destruya, mientras aprenden precisamente el significado de conceptos como comunidad y colaboración.

Por eso resulta curioso recuperar 'El oso de la casa azul' en pleno 2026 y descubrir que muchos de los valores que hoy se etiquetan como "woke" estaban integrados de forma completamente natural en una serie infantil de finales de los 90. No había grandes discursos ni personajes adoctrinando al espectador, solo había un oso muy grande cuidando de sus amigos, una comunidad formada por criaturas diferentes y un montón de historias sobre aprender a convivir.

Y mientras Disney recupera oficialmente la serie en otros mercados y la presenta como uno de sus grandes clásicos -en Estados Unidos está disponible al completo-, en España seguimos sin poder verla oficialmente en Disney+. Las razones concretas por las que el catálogo español no la incluye no están explicadas públicamente por Disney; de hecho, la serie llegó a la plataforma en algunos mercados en 2022 y existen registros de que la disponibilidad varía según el país.

Así que voy a aprovechar para reivindicarla como el clásico imprescindible que es, para que la plataforma le dé la oportunidad y el hueco que merece en su catálogo.

En Espinof | El chiste de 'Los Simpson' que no ha entendido nadie en más de 30 años fue una decisión de última hora de los guionistas

En Espinof | La película de animación más traumática de la historia. El detalle cinéfilo que el estudio Aardman ocultó en 'Wallace y Gromit'