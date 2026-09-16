Los Premios Emmy pierden audiencia en 2026 pese a Taylor Swift y apuntan a un cambio histórico

Los Emmy 2026 tenían todos los ingredientes para convertirse en una de esas grandes noches de televisión: Mariska Hargitay como presentadora, Taylor Swift entre los nombres más mediáticos y actuaciones de artistas como Noah Kahan. Pero la audiencia ha dejado un mensaje bastante menos espectacular.

La ceremonia reunió a 6,7 millones de espectadores entre NBC y Peacock, una cifra que supone aproximadamente un 10% menos que los 7,42 millones que siguieron la gala del año pasado en CBS, presentada por Nate Bargatze. En términos absolutos, son unos 720.000 espectadores menos.

El dato tampoco supone un desplome respecto a todas las ediciones recientes. Los Emmy de 2024, emitidos por ABC, alcanzaron los 6,87 millones de espectadores. La comparación permite situar la gala de este año en una zona relativamente similar, aunque todavía muy lejos de las cifras que en otro tiempo podían alcanzar las grandes ceremonias televisivas.

NBC tenía, además, un rival particularmente complicado al otro lado de la pantalla: la NFL.

La cadena programó los Emmy en lunes para evitar competir con su propio 'Sunday Night Football'. El problema es que la gala coincidió con 'Monday Night Football', donde los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes se enfrentaron a los Denver Broncos.

No es, por tanto, difícil entender que la ceremonia tuviera que compartir protagonismo con uno de los grandes motores de audiencia de la televisión estadounidense.

Los datos positivos

Pese a la caída, los Emmy consiguieron algunos registros que permiten a NBC mirar el resultado con algo más de perspectiva.

La gala fue la emisión de entretenimiento más vista de un lunes de 2026, tanto en espectadores totales como entre el público de 18 a 49 años. Además, superó claramente los 5,92 millones que consiguió la última ceremonia emitida por NBC, la de 2022, presentada por Kenan Thompson.

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También quedó por encima de los 4,4 millones que siguieron los Emmy la última vez que se celebraron en lunes. Aquella edición, correspondiente a 2024, fue emitida por Fox en enero debido a las huelgas de Hollywood.

El streaming, además, podría haber aportado alrededor de 500.000 espectadores adicionales a través de Peacock. NBCUniversal no desglosa las cifras de audiencia de su plataforma, aunque la compañía ha afirmado que la retransmisión consiguió el "mejor alcance de la historia" para un especial de entretenimiento de NBC emitido simultáneamente en Peacock que no fuera un evento navideño.

¿Los últimos Emmy en televisión tradicional?

Y aquí aparece la gran cuestión. La audiencia de esta edición podría quedar eclipsada por una transformación mucho mayor.

Amazon está negociando hacerse con los derechos televisivos de los Emmy a partir del próximo año, lo que podría llevar la ceremonia al entorno del streaming y poner punto final a su recorrido por las grandes cadenas estadounidenses.

De confirmarse el acuerdo, la edición de 2026 podría terminar siendo recordada no solo por sus 6,7 millones de espectadores, sino también como una de las últimas veces que los Emmy tuvieron como escenario principal la televisión tradicional.

Porque mientras la audiencia baja, el futuro de la ceremonia parece dirigirse en una dirección muy distinta.

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