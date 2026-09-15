Zack Snyder, como Rocío Jurado, dice que es "pro-gay" porque dirigió "una de las películas más gays jamás hechas"

Zack Snyder está acostumbrado a que sus películas provoquen discusiones encendidas, pero esta vez ha querido entrar de lleno en una de las etiquetas que le han lanzado durante años. En una entrevista con Variety con motivo del estreno de 'The Last Photograph', ha respondido a quienes le han acusado de fascismo, homofobia o transfobia recordando, precisamente, una de sus películas más conocidas para dejar clara su postura.

El cineasta ha rememorado la recepción que tuvo '300' cuando se presentó en el Festival de Berlín. Según ha explicado, la película generó inmediatamente un fuerte rechazo entre parte del público y de la prensa hasta el punto de que algunos espectadores abuchearon y abandonaron la sala.

En aquel contexto, Snyder recibió incluso una pregunta que resumía buena parte de las acusaciones que rodeaban entonces a la cinta: si era "pro-gay o pro-NRA" (Asociación Nacional del Rifle). Aunque aseguró ser un poco de ambas, también se posicionó.

"Obviamente soy pro-gay. He hecho la película más gay jamás hecha".

El responsable de 'La Liga de la Justicia' ha matizado aquella afirmación, aunque manteniendo exactamente la misma idea de fondo: "'300' es una de las películas más gays jamás hechas". Y ha añadido una frase que explica cómo entiende él el componente homoerótico de la cinta protagonizada por Gerard Butler y Lena Headey:

"Siempre digo: 'Mira, hay pocas películas en las que la gente entra heterosexual y sale gay, y '300' es una de ellas'"

Zack Snyder y Gerard Butler en el rodaje de '300'

Niega ser fascista

Las declaraciones llegan después de que Snyder explicara que, tras el estreno de 'The Last Photograph', volvió a encontrarse con una oleada de críticas y acusaciones en redes sociales. En su perfil de X, según cuenta, ha leído calificativos como "fascista", "homófobo". El director ha negado tajantemente que sea fascista: "Obviamente, no soy fascista".

Entre las palabras que le dedican en redes también se encuentra "bisexual" (como si esto fuera algo malo). Cuando el periodista le pregunta si esta última acusación podía tener relación con los cuerpos musculados y los frecuentes desnudos de sus protagonistas, Snyder ha respondido: "¡Supongo!".

La reivindicación de Snyder resulta especialmente llamativa porque '300', estrenada en 2006 y basada en el cómic de Frank Miller, convirtió la imagen de los guerreros espartanos en uno de los grandes sellos visuales de su cine. Quienes han señalado su carga homoerótica han puesto tradicionalmente el foco en la representación física de los soldados, algo que el propio Snyder parece asumir sin demasiados complejos.

En cualquier caso, el director no ha presentado su comentario como una revelación sobre la película, sino como una respuesta directa a las acusaciones que lleva años recibiendo. Y, fiel a su estilo, lo ha hecho con una frase difícil de pasar por alto: para Snyder, si hay una película capaz de hacer que algunos espectadores se replanteen su sexualidad, esa es '300'.

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