Hoy en Netflix, el regreso de una de las grandes comedias europeas de los últimos años. Una película divertidísima que sirve como un broche final perfecto

Pocas series han sabido reírse de la industria del entretenimiento con tanta elegancia, mala leche y cariño como 'Call my agent!'. La ficción francesa convirtió el día a día de una agencia de representación de actores en una comedia frenética llena de egos, traiciones, crisis imposibles y estrellas interpretándose a sí mismas.

Durante cuatro temporadas, Andréa, Gabriel, Matthias, Arlette, Hervé y compañía consiguieron que cada nuevo desastre de la agenca fuese todavía más divertido que el anterior, hasta que terminó disolviéndose y cada personaje tomó su propio camino. Parecía el final perfecto, pero ahora han vuelto a reunirse en '¡Llama a mi agente!: La película' ('Call My Agent! The Movie' o 'Dix Pour Cent: Le film' en francés), un especial de larga duración que recupera a buena parte del reparto original y, sobre todo, el mismo espíritu que convirtió a la serie en una de las grandes comedias europeas de los últimos años.

El equipo de ASK vuelve a las andadas

Han pasado cinco años desde la disolución de ASK y la vida ha cambiado bastante para sus antiguos miembros. Andréa (Camille Cottin) ha dejado atrás la representación para convertirse en directora, aunque su debut detrás de las cámaras está resultando bastante más complicado de lo esperado. Además, ya no tiene relación con su mejor amigo Gabriel (Grégory Montel), y sigue enfrentada a Matthias (Thibault de Montalembert). Y mientras, Hervé (Nicolas Maury) intenta sobrevivir a una carrera como actor que se ha quedado estancada, Arlette (Liliane Rovère) se ha retirado y Noémie (Laure Calamy), que empezó como asistente, se ha convertido en una productora de éxito gracias a su popular programa de televisión.

El problema llega cuando la primera película de Andréa empieza a convertirse en un auténtico desastre. Un actor abandona el proyecto, otro termina con la nariz rota, un jabalí decide interponerse y el mal tiempo complica todavía más un rodaje que ya va por encima del presupuesto y contrarreloj. Sin muchas alternativas, Andréa y Noémie terminan recurriendo a la vieja pandilla para intentar salvar el proyecto. Y, como era de esperar, lo hacen de la única manera que saben: mintiendo, manipulando, improvisando y tomando decisiones disparatadas.

Una de las grandes virtudes de la película es que entiende perfectamente qué hacía funcionar a la serie original. El humor sigue girando alrededor de la industria audiovisual, los egos de las estrellas y las situaciones absurdas que se producen cuando todo el mundo intenta mantener las apariencias. Además, se conserva uno de los grandes placeres de la ficción: los actores franceses interpretándose a sí mismos en versiones exageradas y egocéntricas. En esta ocasión aparecen Laetitia Casta, Vincent Macaigne y Laurent Lafitte, además de un inesperado George Clooney, que se interpreta a sí mismo como una estrella especialmente susceptible a la que se le ofrece un pequeño papel en la película de Andréa.

Y si hay alguien que vuelve a demostrar que está hecha para este universo es Laure Calamy. Su Noémie ha pasado de ser una asistente infravalorada a convertirse en una productora de éxito, pero conserva intacta aquella energía caótica que ya tenía en la serie. Calamy es la verdadera roba escenas de la película mientras intenta mantener el rodaje en pie a pesar de que absolutamente todo parece estar en su contra. Y Camille Cottin, por su parte, sigue funcionando estupendamente como el pilar de la historia, ahora convertida en una directora que descubre que hacer una película puede ser incluso más complicado que representar a una estrella insoportable.

Es cierto que una película de dos horas no puede ofrecer el mismo espacio que cuatro temporadas a un reparto tan coral, y algunos personajes quedan más desdibujados, pero la película consigue compensarlo con una avalancha constante de chistes, cameos y situaciones cada vez más absurdas, especialmente cuando comienza el rodaje y la mala suerte decide instalarse en el set. Lo mejor es que nunca intenta ser más importante o emotiva de lo necesario: sigue siendo una comedia sobre gente que trabaja en una industria caótica intentando salvar los muebles mientras todo se desmorona a su alrededor. Y, después de cinco años, reencontrarse con este equipo es como volver a casa.

La tenéis en Netflix.

En Espinof | Las 25 mejores películas francesas de todos los tiempos y dónde verlas en streaming en 2026

En Espinof | Las mejores películas de 2026