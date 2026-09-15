Meses después de extasiar las salas de cine, se estrena en streaming una de las películas más épicas del año

Aunque el biopic musical es una maniobra fantástica para sostener la épica de lucrativas y populares figuras de la historia, sigue habiendo un poder en poder ver al propio artista interpretar en concierto que la eventización de la experiencia cinemagráfica intenta aprovechar. No muchas películas de este corte tienen interés más allá del fanatismo, aunque ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’ es un triunfo a destacar.

Cinematic Rock

La leyenda de Elvis Presley renace años después del biopic dirigido por Baz Luhrmann, que se erige a sí mismo como gran rehabilitador de su figura dirigiendo también esta película concierto que causó sensación en cines. Una de las experiencias más sensacionales del año que ya se puede ver en streaming a través de SkyShowtime.

El cineasta australiano parece empeñado en colocarse como el gran narrador del mito de Elvis y su manera de establecer este concierto-documental sigue líneas similares a su película. Con material de archivo abundante, con momentos nunca vistos previamente por el público, nos relata las partes más sensacionales de la historia del músico antes de elevarnos con su música.

El trabajo de montaje es sensacional, buscando la manera de conectar los puntos personales de Presley con canciones que interpretaba y no eran necesariamente expresiones del individuo, simplemente entretenimiento. Pero Luhrmann captura bien ese enterteiner supremo y nos lo acerca bien empleando lo narrativo.

Es también ejemplar el ritmo que emplea secuenciando las actuaciones y canciones. ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’ recoge varias actuaciones, bastantes de sus años en Las Vegas, y las intercala con bastante inteligencia para acentuar el espectáculo, que en un cine te tiene al menos moviendo los pies por pudor a ponerte a bailar allí mismo.

En casa uno va a poder tener más libertad para hacerlo, aunque no se tenga esa sensación abrumadora que transmite esta película en un cine. Por derecho propio, es una de las películas del año, muy a la altura de un biopic ya bastante logrado, mostrando el poder de un concierto grabado como experiencia cinematográfica y testamento histórico.

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