Stephen Root acaba de ganar el primer Emmy de su carrera por 'La maldición de Widow's Bay' y ha marcado un nuevo récord con ello

Esta ceremonia de los Emmy 2026 está empezando de la mejor manera posible para 'La maldición de Widow's Bay', que ha conseguido otro premio para uno de sus intérpretes. Si la noche arrancó de miedo con el Emmy para Kate O'Flynn, ahora la serie de Apple TV lleva un buen doblete con otro galardón para Stephen Root.

Ya iba tocando

Root tiene una carrera legendaria, pero por desgracia no ha tenido demasiada suerte en las entregas de premios. En 2019 fue nominado a Mejor actor secundario en una serie de comedia por su trabajo en 'Barry', pero hasta que no llegó 'La maldición de Widow's Bay' no había tenido la oportunidad de competir otra vez en los premios.

Ahora al fin le ha llegado el primer Emmy de su carrera, y con ello Root también ha marcado un nuevo récord para los premios: es el actor más viejo en ganar en esta categoría.

Anteriormente su compañero de reparto Henry Winkler había sentado el récord al ganar el Emmy a los 72 años por el papel de Gene Cosineau en 'Barry'. Ahora Root le ha superado al hacerse con el Emmy en esta misma categoría a los 74 años.

Junto a Root teníamos como nominados a Colman Domingo ('Las cuatro estaciones'), Paul W. Downs ('Hacks'), Harrison Ford ('Terapia sin filtro')., Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero'), Michael Urie (“Shrinking”) and Tyler James Williams ('Colegio Abbott'). Una categoría llena de pesos pesados, pero ya venía siendo el turno del primer gran premio de Root después de una carrera llena de actuaciones icónicas.

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