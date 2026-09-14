Últimos días para ver en Netflix una de las películas de instituto más encantadoras de los últimos años. Una joya sobre crecer y saber de dónde venimos

Antes del gran bombazo que fue 'Barbie', Greta Gerwig convirtió su propia experiencia creciendo en Sacramento en una de las películas de instituto más encantadoras de los últimos años. Se trata de 'Lady Bird', un largometraje que sigue a Christine, una adolescente que está convencida de que su vida empezará de verdad en cuanto consiga escapar de su ciudad, ir a la universidad y dejar atrás todo lo que conoce.

El problema es que, mientras intenta desesperadamente convertirse en otra persona, también tiene que enfrentarse a sus amistades, sus primeros amores, sus inseguridades y, sobre todo, a una relación con su madre tan complicada como reconocible.

Crecer y equivocarse

En el centro de la película está Christine McPherson (Saoirse Ronan), una estudiante de instituto que ha decidido llamarse a sí misma Lady Bird y que sueña con abandonar Sacramento para estudiar en la Costa Este. Su último año de instituto se ha convertido en una especie de carrera contrarreloj: quiere enamorarse, descubrir quién es, escapar de su familia y empezar una vida nueva antes de que nadie pueda decirle que no está preparada para hacerlo.

A partir de aquí, Gerwig consigue convertir situaciones completamente cotidianas en momentos que se acaban quedando contigo. Las amistades, los primeros amores, las inseguridades, las fiestas de instituto, las decisiones equivocadas y esa sensación de que todo lo que ocurre ahora es absolutamente trascendental forman parte de un retrato adolescente muy emocionante. El filme entiende perfectamente que a esta edad quieres que el mundo empiece a girar cuanto antes y, al mismo tiempo, tienes muchísimo miedo de que lo haga de verdad.

Pero lo que de verdad sostiene toda la película es la relación que tiene Lady Bird con su madre (Laurie Metcalf). Su vínculo está construido a partir de discusiones, reproches, diferencias de carácter y una incapacidad gigantesca para decirse lo mucho que se quieren. No es una relación idealizada ni amable, pero precisamente por eso resulta tan reconocible. Ambas se hacen daño porque se conocen demasiado bien y porque, en el fondo, están intentando protegerse de formas que son completamente incompatibles.

Además, el reparto es de esos que hacen que apetezca volver a la película pasen los años que pasen. Junto a Ronan y Metcalf también participan Timothée Chalamet, Lucas Hedges, Beanie Feldstein, Tracy Letts y Stephen McKinley Henderson, entre otros. Y resulta especialmente divertido verla ahora sabiendo que varios de sus jóvenes protagonistas acabarían convirtiéndose en algunas de las grandes estrellas de Hollywood.

Es una película cálida, divertida y melancólica, capaz de hablar de crecer sin convertir la adolescencia en una sucesión de grandes acontecimientos. Greta Gerwig consigue que Sacramento parezca durante buena parte de la película el lugar más pequeño del mundo y, al mismo tiempo, un sitio al que merece la pena volver. Así que, si todavía la tienes pendiente, será mejor que te des prisa, porque Netflix la eliminará del catálogo el 17 de septiembre.

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