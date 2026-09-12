Kevin Feige promete en 'Vengadores: Secret Wars' "reuniones de personajes que siempre hemos soñado"

Marvel Studios se prepara para cerrar la Saga del Multiverso por todo lo alto. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor ejecutivo de 'Vengadores: Secret Wars', ha anticipado algunos de los planes para la película y, sobre todo, ha dejado una promesa para los seguidores: habrá reuniones de personajes capaces de provocar auténticos momentos de "pellízcame".

Las declaraciones aparecen en el prólogo escrito por Feige para la nueva edición de 'Secret Wars', el célebre cómic de Jonathan Hickman y Esad Ribic publicado originalmente en 2015. El responsable del UCM, tal y como recoge The Direct, explica que aquella historia reconstruyó el Multiverso de Marvel para adaptarlo a una nueva época.

"Inventaron algo nuevo, retomando sin problemas donde terminó el antiguo universo, pero abriendo el camino hacia direcciones completamente nuevas y diferentes", explica Feige al referirse al trabajo de Hickman y Ribic.

La comparación con el cine resulta bastante evidente. El presidente de Marvel Studios asegura que el estudio seguirá un proceso similar con su propia adaptación de 'Secret Wars', tomando elementos de décadas de historias para construir algo nuevo.

"Escogemos y seleccionamos de la rica historia de casi 90 años de cómics de Marvel y hacemos películas que honran la fuente, pero se convierten en algo completamente diferente".

Un nuevo futuro para el Universo Marvel

El ejecutivo también describe cómo pretenden abordar el próximo gran acontecimiento del UCM. Según Kevin Feige, Marvel recogerá diferentes elementos de las historias anteriores para "tejer una nueva historia" inspirada tanto en los cómics como en las películas.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios

Y aquí llega la parte que más puede hacer volar la imaginación de los fans. Feige asegura que 'Secret Wars' reunirá a personajes conocidos y queridos en situaciones que hasta ahora solo habían existido en la imaginación de los aficionados.

"Reuniremos a los personajes que conocemos y queremos en momentos de pellízcame que, como fans, siempre hemos soñado, pero que nunca hemos visto hechos realidad".

La película también tendrá a Doctor Doom como una pieza fundamental de la historia. Feige lo define directamente como "el mayor villano de la historia del universo Marvel", confirmando así la importancia que tendrá el personaje en esta nueva etapa.

Los rumores de 'Vengadores: Secret Wars'?

Aunque Marvel no ha desvelado todos sus planes, el escenario de 'Secret Wars' ofrece posibilidades enormes. La historia debería llevar al UMC hasta Battleworld, una realidad formada por los restos del Multiverso, lo que permitiría cruzar personajes de diferentes mundos y etapas.

Entre las especulaciones están Hugh Jackman como Lobezno y Tobey Maguire como Spider-Man. También existe la posibilidad de ver a Robert Downey Jr. como Iron Man o a Nicolas Cage como Ghost Rider, aunque por el momento no hay nada confirmado.

Son muchos los que también esperan que aparezcan los mutantes de la anterior etapa de los X-Men que no han sido confirmados en 'Doomsday', como Famke Janssen, Halle Berry, Anna Paquin, o Shawn Ashmore retomando sus papeles de Jean Grey, Tormento, Pícara y el Hombre de Hielo respectivamente.

Otra reunión especialmente llamativa sería la de Johnny Storm, interpretado por Joseph Quinn, y el Spider-Man de Tom Holland. El propio Feige ya había señalado que juntar a ambos era uno de sus grandes deseos para el UCM.

Con 'Doomsday' como primer paso y 'Secret Wars' como gran culminación, Marvel parece decidida a convertir el Multiverso en el escenario perfecto para hacer realidad algunos de sus cruces más esperados antes de dar paso definitivamente a la Saga Mutante.

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