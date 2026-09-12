Gary Oldman aclara sus comentarios sobre el próximo James Bond: "No lo sé, pero espero que sea Jack"

Gary Oldman ha tenido que matizar sus recientes declaraciones sobre el proceso de selección del próximo James Bond. El actor, que comparte protagonismo con Jack Lowden en 'Slow Horses', había asegurado durante una entrevista con la cadena canadiense Global que los responsables de la franquicia ya habían elegido al nuevo 007, aunque todavía no hubieran hecho público su nombre.

Sus palabras provocaron rápidamente todo tipo de especulaciones, especialmente porque Oldman dejó claro que quería que el elegido fuera su compañero de reparto.

"Se rumorea que está en la lista de candidatos. Lo sabremos bastante pronto, ¿no? Porque lo han elegido. Han tomado su decisión, pero todavía no la han anunciado. Así que cruzo los dedos por Jack", afirmó.

La cuestión era si Oldman estaba confirmando realmente que Lowden había conseguido el papel o si simplemente se refería a que Amazon MGM Studios ya había decidido quién interpretará al agente creado por Ian Fleming. Tras el revuelo, el propio actor ha puesto algo de orden en el asunto:

"No sé quién tiene el papel, pero espero que sea Jack".

Durante una sesión de Visionaries celebrada en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), el oscarizado actor ha hablado con Josh Horowitz aclarando que no conoce la identidad del próximo James Bond. Eso sí, mantuvo su afirmación de que la decisión ya estaría tomada.

"Hay seis personas en una lista de candidatos. Escuché un rumor de que han elegido a James Bond, pero todavía no lo han anunciado, lo cual es prerrogativa suya", ha explicado.

Oldman se ha tomado la situación con humor y ha bromeado con que dispone de un "teléfono rojo" que le conecta directamente con "la gente de Bond". También ha señalado que, aunque conociera el nombre del elegido, no revelaría un secreto de ese calibre.

El intérprete ya sabe lo que ocurre cuando una información de este tipo se escapa antes de tiempo. Ha recordado que en el pasado recibió una reprimenda después de revelar accidentalmente que 'The Dark Knight Rises', tercera entrega de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, había recibido luz verde.

Lowden gana fuerza en las apuestas

Las nuevas declaraciones de Gary Oldman han tenido consecuencias inmediatas en las especulaciones sobre el próximo 007. Las apuestas a favor de Jack Lowden aumentaron después de que el actor volviera a respaldar públicamente a su compañero de 'Slow Horses'.

Jack Lowden en 'Slow Horses'

El proceso de casting continúa rodeado de secretismo. Las audiciones para interpretar a James Bond se realizaron en agosto y los productores Amy Pascal y David Heyman, junto al director Denis Villeneuve, habían informado a los actores que habían llegado a la lista de candidatos.

Entre los nombres que encajaban con la idea de Bond que manejaba Amazon MGM Studios figuraban Harris Dickinson, Callum Turner y Jacob Elordi.

Por ahora, sin embargo, no hay confirmación oficial sobre quién será el nuevo agente 007. Y Oldman, esta vez, parece decidido a no cometer el mismo error dos veces.

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