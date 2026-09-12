"Fue una revelación para mí". Christopher Nolan afirma que esta película bélica es una de las mayores obras maestras del cine de guerra

El impacto que tuvo el estreno de 'Salvar al soldado Ryan' en 1998 ha llevado a que algunos infravaloren otra película bélica de capital importancia que llegó a los cines ese mismo año. Me refiero a 'La delgada línea roja', el primer largometraje dirigido por Terrence Malick en 20 años que Christopher Nolan reivindica como una de las mayores obras maestras de la historia del cine bélico.

"Una fantástica película bélica"

'La delgada línea roja' nos llega a la isla de Guadalcanal durante la II Guerra Mundial. La historia gira alrededor de cómo una compañía del ejército norteamericano lucha con el ejército japonés para intentar hacerse con el control de una colina que se considera estratégica para el devenir de la contienda.

Hecha con un presupuesto de 52 millones de dólares y con un reparto sencillamente estelar, lo cierto es que 'La delgada línea roja' no terminó de ir demasiado bien en taquilla -recaudó 98 millones de dólares cuando había costado 52-, aunque recibió 7 nominaciones a los Óscar. Eso sí, no logró hacerse con ni una estatuilla.

Sin embargo, el prestigio de 'La delgada línea roja' no ha hecho más que crecer desde entonces, pero lo cierto es que Christopher Nolan quedó impactado de inmediato. De hecho en un encuentro con Guillermo del Toro con motivo del décimo aniversario de 'Memento' reconoció lo siguiente:

También veo un claro intento de emular lo que vi en Terrence Malick, en cuanto a la representación de los estados mentales y la memoria. Si ven 'La delgada línea roja', fue toda una revelación para mí. Él intercala recuerdos y flashbacks con cortes sencillos; no hay transiciones ni fundidos. Hay momentos en Memento en los que el personaje de Guy recuerda a su esposa que están muy inspirados en aquella película.

Teniendo en cuenta que 'La delgada línea roja' se estrenó comercialmente en diciembre de 1998 y que Nolan empezó a rodar 'Memento' en septiembre del año siguiente, tampoco tuvo demasiado tiempo para asimilar esa influencia. Quizá fue algo inconsciente que fue notando en años posteriores...

Además, Nolan también confesó en Konbini que "es una fantástica película bélica" y que es una obra "absolutamente poética. No sé si la has visto alguna vez en la pantalla grande, es muy hermosa. Es extraordinaria". Además, ofrece una curiosa anécdota sobre la banda sonora de Hans Zimmer, quien durante años fue su compositor de referencia:

Hay una pieza llamada Journey to the Line' que que él [Zimmer] llama "la pieza prohibida" porque, cuando trabaja en una película y alguien la usa como sustituto, es imposible reemplazarla, ya que es muy poderosa en sí misma y está modulada de forma exquisita con el tiempo y su desarrollo. Es una pieza musical realmente mágica… muy influyente. Se oyen plagios constantemente. Pero funciona a la perfección en esa película. Es realmente increíble. Realmente hermosa.

Normal que 'La delgada línea roja' esté entre las películas favoritas de Nolan y que la considere una obra maestra. Eso sí, es una obra más inmersiva y exigente que 'Salvar al soldado Ryan', lo cual no quiere decir que sea mejor, pero sí que puede ser menos agradecida de ver para algunos espectadores.

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