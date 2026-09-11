'X-Men' acaba de fichar a otro de sus personajes legendarios. Marvel ha encontrado a su actor directamente en 'The Boys'

Tras anunciar oficialmente que después de 'Vengadores: Secret Wars' llegará el turno de los mutantes en Marvel, el estudio ha empezado a montar su grupo de 'X-Men' perfecto. Lo más interesante para los seguidores casuales son los actores que escogen para los papeles mientras, al mismo tiempo, los fans nos regodeamos al ver el grupo que están montando. Ahora, a Jean Grey, Cíclope, Emma Frost, Pícara, Tormenta y el Profesor X se sumará un miembro clásico del grupo: Ángel.

Una cara angelical

Lo curioso es que Marvel no ha tenido que rebuscar mucho para encontrar al superhéroe alado: era uno de los protagonistas de 'Gen V', el spin-off de 'The Boys' y una de las series superheroicas de referencia en el siglo XXI. En particular, tendrá la cara de Asa Germann, según ha confirmado Variety, que en la serie de Amazon interpretaba a Sam Riordan, un adolescente esquizofrénico casi invulnerable y con super-fuerza.

Ángel, por su parte, formó parte del grupo inicial de X-Men allá por 1963, y desde entonces ha formado parte vital del grupo, llegando a evolucionar y convertirse en Arcángel en los años 80. De momento, todo parece indicar que Warren Worthington III conservará su identidad superheroica inicial, la más inocente: si los planes de Marvel se cumplen, siempre habrá tiempo para evolucionar.

A Germann le has visto también en 'Scream 7' (el muchacho obsesionado con los asesinatos de Woodsboro, Lucas) y en un episodio de 'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer'. Marvel sigue con la estrategia de mezclar caras conocidas como las de Adam Driver, Kit Connor y Sadie Sink con las de recién llegados a la industria para crear un grupo lo más variopinto posible. ¡A mí, mis X-Men!

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