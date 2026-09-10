El hermano de Paul Walker habla sobre si estará en el final de 'Fast & Furious' y si Brian volverá con IA: "Sabrán cómo resolverlo"

El regreso de Paul Walker a 'Fast & Furious' sigue siendo una posibilidad de cara al desenlace de la saga, aunque su hermano Cody Walker no parece dispuesto a participar en él. La inteligencia artificial podría permitir recuperar al personaje de Brian O’Conner utilizando material de archivo de las películas anteriores, pero Cody no quiere volver a interpretarlo.

El actor falleció en 2013 en un accidente de coche mientras se encontraba en un descanso del rodaje de 'Fast & Furious 7'. Para completar aquella película, sus hermanos Cody y Caleb Walker ejercieron como sustitutos en determinadas escenas con ayuda de efectos visuales. El resultado permitió despedir a Brian de una manera especialmente emotiva y sin acabar con la vida del personaje.

Ahora, Cody reconoce que las nuevas herramientas de inteligencia artificial podrían facilitar un posible regreso. En declaraciones a Entertainment Weekly, señala que existen años de metraje que nunca se utilizaron en las diferentes películas de la saga.

"Son los mejores en el sector, sabrán cómo resolverlo", ha subrayado, considerando en que el equipo de 'Fast & Furious' tiene recursos suficientes para encontrar una solución si finalmente decide recuperar a Brian.

No quiere volver a interpretar a Brian O’Conner

El hermano de Paul Walker deja claro que no está interesado en volver a ejercer como doble de su hermano para la película final. Para él, la despedida de Brian en la cinta de 2015 fue la adecuada.

El personaje no murió, sino que decidió abandonar la acción para dedicarse a criar a sus hijos. Cody considera que fue una salida bonita y que evitó recurrir a una solución más dramática o poco apropiada para cerrar su historia.

Por eso, si el equipo decide recuperar a Brian, Cody cree que la decisión debería depender en última instancia de Meadow Walker, la hija de Paul.

"Mi postura es que se haga lo que Meadow quiera. Se trata de su padre"

Su postura actual contrasta con la que mantenían él y Caleb en 2018, cuando ambos no descartaban participar en un posible cameo. Eso sí, ya entonces Cody insistía en que cualquier regreso tendría que hacerse con mucho cuidado y de manera respetuosa.

Vin Diesel quiere reunir a Dom y Brian

El posible regreso de Brian cobra especial importancia por los planes de Vin Diesel para el cierre de la franquicia. En 2025, el actor explicó que había planteado tres condiciones para la película final: regresar a Los Ángeles, recuperar el protagonismo de la cultura del automóvil y las carreras callejeras y, sobre todo, reunir a Dominic Toretto y Brian O’Conner.

Vin Diesel y Paul Walker en 'Fast & Furious'

La película se titulará 'Fast Forever' y tiene previsto llegar a los cines el 17 de marzo de 2028.

Por ahora, Cody Walker reconoce que desconoce si Paul tendrá una última aparición. También destaca la enorme responsabilidad que siente Vin Diesel ante el cierre de una franquicia que lleva décadas en marcha.

La tecnología podría hacer posible el regreso de Brian O’Conner, pero todavía queda por saber si finalmente ocurrirá y, sobre todo, si será la despedida que los responsables de la saga y la familia de Paul Walker consideran adecuada.

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