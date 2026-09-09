Netflix se estrella con la temporada 2 de 'The Gentlemen'. La serie con Theo James y Kaya Scodelario se hunde de forma alarmante

Más de dos años hemos tenido que esperar desde el estreno de 'The Gentlemen' hasta que Netflix ha tenido lista su segunda temporada. Eso ha sido clave para que la serie creada por Guy Ritchie sufra un notable bajón en audiencias que va en consonancia con lo que suele suceder con su mayoría de producciones originales.

Una grave caída

Por ponerlo en fríos datos, la temporada 1 sumó arrancó con 12,2 millones de visualizaciones durante sus cuatro primeros días disponible, mientras que la temporada 2 se ha quedado en 6,7 millones durante el mismo periodo. Eso se traduce en una caída de 45,1%, pero lo realmente grave es que todo apunta a que irá a peor.

Recordemos que lo que realmente convirtió en un gran éxito a 'The Gentlemen' fue el tremendo crecimiento que tuvieron sus audiencias en la segunda semana, pues pasó de 12,2 millones de visualizaciones a 20,1 millones. Sospecho que las recomendaciones de gente diciendo que había una serie nueva que merecía la pena jugaron un papel fundamental en ello, pero eso es algo que aquí se pierde por completo, ya que existe una barrera de entrada clara.

Por ello, los datos que sume durante esta semana van a ser determinantes para valorar hasta qué punto peligra o no 'The Gentlemen'. Por ahora, sigue siendo la serie número 1 de Netflix en todo el mundo, siendo además la más vista ahora mismo en 53 países. Eso suena bien, pero la cuestión es en qué datos se traduce, pues podemos estar en una semana marcada por el bajo movimiento...

La cuestión es que esa caída ha llevado a que la temporada 2 de 'The Gentlemen' arranque con datos similares no mucho mejores a los que tuvieron 'El nuevo empleado' o 'Sandman', las cuales no pasaron de sus segundas entregas. Eso sí, la serie liderada por Theo James y Kaya Scodelario tiene a su favor que Netflix anunció su renovación por una temporada 3 antes de estrenar la segunda, pero que no se confíen demasiado, que la plataforma ya ha dado marcha atrás en varias ocasiones...

Lo único claro es que esto no son para nada buenas noticias para 'The Gentlemen', pues ni siquiera que la temporada 2 haya tenido mejores críticas -tiene un 81% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que la primera se queda con un 75%- ha servido para amortiguar el golpe.

Esto además también confirma la peligrosa tendencia de que las audiencias de las series de Netflix caigan entre un 30% y un 70% en sus segundas temporadas. Y algo me dice que eso no vaya a cambian salvo que la plataforma opte por una nueva estrategia para que los espectadores no tengan que esperar tanto tiempo para ver nuevos capítulos...

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026