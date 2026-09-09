Tras 'Al este del Edén', sus showrunners se atreven con el remake de un western imprescindible

Zoe Kazan ('La gran enfermedad del amor') está decidida a recuperar auténticos clasicazos. Si apenas quedan tres semanas para que podamos ver su adaptación de 'Al este del Edén' (East of Eden) de John Steinbeck –que ya adaptó su abuelo Elia Kazan en 1955–, ahora va a realizar otra nueva versión de una serie imprescindible para los amantes del western.

Netflix ha anunciado que ha puesto en marcha la adaptación de 'Lonesome Dove (Paloma solitaria)', la clásica novela del oeste de Larry McMurtry que ya generó en 1989 una laureada miniserie protagonizada por Robert Duvall y Tommy Lee Jones. Y a los mandos de esta nueva adaptación se encuentran Zoe Kazan y Jeb Stuart ('Vikings: Valhalla'), con quien comparte las labores de showrunners tanto en 'Al este del Edén'.

Al oeste del Edén

'Paloma solitaria' (tal como se tituló la serie original en España y se subtituló el libro), sigue a un par de antiguos rangers de Texas, Gus McCrae y Woodrow Call que llevan una ganadería en el pueblo fronterizo de Lonesome Dove. Según la sinopsis de la serie, estos se embarcarán en una última y peligrosa travesía de ganado.

La novela original ganó el premio Pulitzer en 1986 y la miniserie de CBS fue proclamada Programa del año por la TCA, la Asociación de Críticos Televisivos y ganó el Peabody. Sin embargo, no brilló tanto en los Emmy a pesar de sus 19 nominaciones, tan solo logró 7 estatuillas en categorías técnicas.

El proyecto viene de la mano de Teton Ridge, que se hizo también con los derechos de las otras tres novelas de McMurtry que forman parte de la saga junto a 'Lonesome Dove': 'Calles de Laredo', 'La jornada del muerto' y 'Luna comanche'. La compañía piensa adaptar toda la saga, por lo que puede que nos encontremos con varias miniseries (debido, sobre todo, a cómo saltan en el tiempo de novela a novela).

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