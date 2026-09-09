Estrenos (9 de septiembre). 43 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime y Apple TV

Miércoles previo a los Emmy. O, bueno, técnicamente entre galas de los premios de televisión. Y, en lo que vamos haciendo las quinielas pertinentes, llega el momento de repasar los estrenos de streaming. En concreto, 43 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, HBO Max, Filmin, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Disney+. Veamos.

Causa abierta (Last Seen)

Creada por Kris Mrksa | Reparto: Patrick Brammal, Maxine Peake, etc.

Basada en la novela de Ryan David Jahn (The Dispatcher), esta serie nos lleva por la historia de un antiguo detective y ahora operador de emergencias que recibe una llamada de socorro de un adolescente. El protagonista hará todo lo posible por encontrarla convencido de que se trata de su hija desaparecida hace 11 años.

Estreno el miércoles en Apple TV | 6 episodios

La mujer miniatura (The Miniature Wife)

Creada por Jennifer Ames y Steve Turner | Reparto: Matthew MacFayden y Elizabeth Banks

Dramedia con toques de comedia negra que nos lleva a la historia de un matrimonio que no está pasando por el mejor momento. Sin embargo, un accidente hace que la esposa pase a ser diminuta, cambiando por completo el panorama.

Estreno el miércoles en Movistar Plus

Todos los estrenos

Netflix

Anaconda 3. La amenaza (miércoles)

Chumbak (jueves)

El club gastronómico (jueves)

En coma (viernes)

Gracias, equipo

Habilidad física 100: Italia (viernes)

Los hombres que miraban fijamente a las cabras (domingo)

Llama a mi agente. La película (jueves)

¿Por qué me casé entonces? (miércoles)

Sneaky Pete (miércoles)

La timonel (jueves)

Wolfgang (sábado)

HBO Max

Disney+

The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian (miércoles)

Made in Korea (miércoles)

Psycho Killer (miércoles)

La vida secreta de las esposas mormonas T5 (jueves)

Movistar Plus

11S: minuto a minuto (viernes)

Como cabras (viernes)

Los Forsyte T2 (viernes)

La mujer miniatura (miércoles)

Redux Redux (jueves)

Villeneuve-Prioni: velocidad y tragedia (miércoles)

Filmin

Antes era divertido

Caso 137

Ejercicios para ver a Dios

Incierta gloria

Manas

Una noche en Zoópollis

La superviviente

Todos los caminos de tierra saben a sal

El último hurra

SkyShowtime

La fianza (viernes)

Lazos mortales (jueves)

The Moment (viernes)

Otras plataformas

Causa abierta (miércoles en Apple TV)

Enfrentados: Marfil (miércoles en Prime Video)

Todo lo mejor en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año. Además, podéis votar vuestras favoritas tanto en cine como en series.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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