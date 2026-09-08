Steven Spielberg ha visto 'El ser querido' y su opinión no podía ser más positiva. "Es absolutamente dolorosa, es absolutamente verdad"

Imagina ser una actriz española que no ha hecho todavía sus pinitos en Hollywood pero ya ha recibido, de alguna manera, los elogios de esa persona a la que admira desde pequeña. Eso es lo que le ha pasado a Victoria Luengo que, sin comerlo ni beberlo, ha descubierto que Steven Spielberg no solo ha visto 'El ser querido', sino que se ha quedado prendado de su actuación. Yo estaría una semana flotando un par de centímetros sobre el suelo, vaya.

El Spielberg querido

Tal y como Luengo ha confesado en una entrevista para Catalunya Radio, cuando la actriz desveló que un tal "Steven" le había mandado un mensaje a Javier Bardem sobre la película de Rodrigo Sorogoyen diciendo lo mucho que le había gustado: "Me ha encantado. Es muy cruda. Es absolutamente dolorosa, es absolutamente verdad. La película es compleja, es valiente". Sorogoyen puede estar muy, muy orgulloso.

Pero hay más, porque el director de 'Minority Report' y 'E.T' ha admirado también el trabajo de sus dos protagonistas: "Javier, ya es una de mis películas favoritas tuyas y Victoria Luengo está absolutamente soberbia con una honestidad interpretativa brutal".

Al principio, Victoria Luengo no sabía quién lo había escrito, porque no le venía ningún Steven conocido a la mente, hasta que Javier Bardem le aclaró que se trataba de "un director".

Como habríamos hecho todos, Luengo no pudo aguantar estoica: "Me puse a llorar porque era Steven Spielberg. Steven Spielberg ha escrito mi nombre en un WhatsApp". Pase lo que pase en la próxima gala de los Goya (o incluso, quién sabe, con la posible nominación al Óscar), todos los implicados en la película ya han ganado.

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