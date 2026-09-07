Alberto Caballero, creador de 'Aquí no hay quien viva', sobre la precuela teatral: "Te da tu punto de ternura, pero le habían echado bastante morro. Las cosas como son"

Alberto Caballero ha estado detrás de algunas de la series españolas más populares de los últimos años, pero fue con 'Aquí no hay quien viva' cuando su carrera pegó un salto definitivo. Añorada por muchos pese a la existencia de la también muy exitosa 'La que se avecina', hace unos meses saltó la polémica por el anuncio de 'Esperando a Manolo', una obra de teatro que inicialmente se promocionaba como una precuela de 'Aquí no hay quien viva'.

El estreno de 'Esperando a Manolo' tendrá lugar en Madrid este próximo 25 de septiembre, siendo entonces cuando realmente podremos juzgar su valía como obra individual. Sin embargo, su existencia no ha pasado desapercibida para Alberto y Laura Caballero, por lo que aproveché que pude hablar con ambos para conocer sus impresiones al respecto.

"Somos los reyes del mercadillo pirata"

Por su parte, Alberto señaló que "no sé qué ha pasado con eso", mientras que Laura añadía que "lo último que he visto yo creo que ya han dicho como que no tiene nada que ver. De hecho, han quitado 'Aquí no hay quien viva' del cartel. Creo que igual se han basado un poco, pero es que si te pones también en eso, no sé. Pero todo el merchandising que tenemos zumbando por todas partes...", algo que él sentenciaba con que "somos los reyes del mercadillo pirata".

Eso sí, reconocen que no la han visto todavía, pero Alberto apunta que "a priori como lo habían planteado, como infracción de derechos de autor por obra derivada. estaba muy claro el dictamen era como un poco escandaloso pero creo que se han dado cuenta. A mi sabes lo que pasa, que todo lo relativo con el teatro lo valoro de una manera diferente porque ahora mismo me parece heroico hacer teatro con las condiciones que hay, y probablemente sea gente joven y probablemente está claro que son fans. Por ahí te da tu punto de ternura, pero le habían echado bastante morro. Las cosas como son".

Por su parte, Laura Caballero apunta además que "partían de un punto de vista bastante erróneo que era Vicenta y Marisa no conocían a Concha cuando esta estaba con Manolo. O sea, ella, como vayan grandes fans a verla...", mientras que Alberto remata señalando que "es como si yo, no sé, me mola 'Pulp Fiction' y digo, voy a hacer una película homenaje a 'Pulp Fiction' con qué pasó con Jules y con el personaje de Bruce Willis y con Marsellus Wallace".

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