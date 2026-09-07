Vuelve el atrevido creador de 'Los ensayos' y presenta su nuevo documental, una absoluta locura rodada en secreto durante tres años

La serie de 'Los Ensayos' es una de esas virguerías de nicho que HBO se permite hacer de vez en cuando entre superproyectos, y es siempre un bálsamo. Es televisión pura, sorprendente, brutal y única, que en cada episodio te lleva por caminos inexplorados de la mano de Nathan Fielder, su creador, que lleva 13 años haciendo continuamente lo que le ha dado la gana.

Tanto, que ni siquiera sus mayores fans son capaces de predecir sus pasos: mientras muchos creíamos que estaba metido en la producción de la temporada 3 de 'Los ensayos' llevando al grupo viral BoyThrob, el creador ha estrenado de estrangis en Telluride su último trabajo rodado en secreto. Y solo por venir de quien viene ya merece la pena.

No hay ensayos que valgan

En este caso, 'You can see everything' es un documental en el que Fielder ha entrevistado a Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por fraude: su empresa, que prometía revolucionar los análisis de sangre necesitando tan solo unas pocas gotas, se basaba en falsedades, y Holmes, que en su día estuvo valorada en 9000 millones de dólares, fue condenada a once años en prisión.

Sin embargo, 34 días antes de entrar en la cárcel, la ex-CEO invitó a Nathan Fielder, al realizador Lance Oppenheim ('Primetime', de este mismo año) y a su equipo a rodar cada uno de sus movimientos, y en la sinopsis prometen que "lo que empieza como el retrato íntimo de una criminal enigmática se convierte en un viaje imposible de tres años hacia el abismo".

Honestamente, después de ver el tráiler no puedo tener más ganas de verla: en Estados Unidos se estrenará en octubre, y en España todavía no tiene distribuidora confirmada, aunque creo que es carne de Filmin.

Las primeras críticas de este documental sorpresa de casi tres horas ya lo tildan de fascinante, único, loco y problemático, como uno solo esperaría de un Nathan Fielder que pone la cara en su primer e incomodísimo tráiler. Puede que sea café para los más cafeteros, pero con Fielder siempre es una apuesta segura. Por favor, que la compre alguien en España ya mismo.

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