Graham Yost, creador de 'Silo': "Recibo mensajes de amigos que me dicen que me he alejado mucho de los libros y yo... sí, amigo, es mi trabajo"

Para Graham Yost, a la hora de adaptar una novela, es inevitable realizar cambios para pasar al audiovisual. Y en el caso de la adaptación de la trilogía de Hugh Howey, 'Silo' (cuya temporada 3 acaba de terminar en Apple TV) era hasta casi obligado... más que nada por cómo ha ido estructurando el escritor la historia a lo largo de la trilogía.

«Hay cosas que tienes que hacer en una serie de televisión que no tienes que hacer en un libro», comenta Yost en una entrevista para Espinof. Y es que, para él, era impensable prescindir de su protagonista en una temporada 3 simplemente porque en el segundo libro (la base de estos episodios) no salía.

Silo fanfic

Esto y otros cambios por aquí y por allí desde la primera temporada ha hecho que varios fans de los libros hayan clamado al cielo por cómo 'Silo' difiere del material original. Una diferencia bendecida en todo momento por el autor de las novelas, Hugh Howey, que les ha dejado ir a lo suyo.

En parte por el contexto del mundillo de la ficción fan en el que se ha movido el autor:

«Para él, todo esto consiste en formar parte de una comunidad de personas que trabajan dentro de esta historia. Y siempre ha apoyado que cada uno aporte sus propias ideas. Así que, en este caso, se trataba simplemente de llevar eso a una escala mayor, pero trabajando también, más o menos, dentro de los límites que él había establecido.»

Graham Yost, además, es consciente de que la serie cuenta con dos comunidades en Reddit una para los que han leído los libros y otra para los que no, y que se pide que los que los han leído no publiquen porque «quieren vivir el misterio y simplemente dejar que les contemos la historia.» Eso sí, para él, las dos maneras de disfrutar la serie (con o sin libros leídos) está bien.

Los que sí que se están empezando a leer los libros son los amigos de Yost, quienes también se ocupan en resaltar las diferencias. Y, para estos, tiene clarísimo qué constestar:

«A veces recibo mensajes de amigos que acaban de leer los libros y me dicen: "Os habéis alejado muchísimo de los libros". Y yo pienso: "Sí, amigo, ese es mi trabajo". Tengo que convertir esto en una serie de televisión. Y no soy yo solo: somos un grupo muy grande de personas.»

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