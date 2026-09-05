HOY SE HABLA DE
Graham Yost, creador de 'Silo': "Recibo mensajes de amigos que me dicen que me he alejado mucho de los libros y yo... sí, amigo, es mi trabajo"

Graham Yost, creador de 'Silo': "Recibo mensajes de amigos que me dicen que me he alejado mucho de los libros y yo... sí, amigo, es mi trabajo"

El guionista asegura que Hugh Howey les está dejando bastante manga ancha para la adaptación

Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
Silo Photo 030705 Jpg Photo Modal Show Home Large
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
7230 publicaciones de Albertini

Para Graham Yost, a la hora de adaptar una novela, es inevitable realizar cambios para pasar al audiovisual. Y en el caso de la adaptación de la trilogía de Hugh Howey, 'Silo' (cuya temporada 3 acaba de terminar en Apple TV) era hasta casi obligado... más que nada por cómo ha ido estructurando el escritor la historia a lo largo de la trilogía.

«Hay cosas que tienes que hacer en una serie de televisión que no tienes que hacer en un libro», comenta Yost en una entrevista para Espinof. Y es que, para él, era impensable prescindir de su protagonista en una temporada 3 simplemente porque en el segundo libro (la base de estos episodios) no salía.

Silo fanfic

Esto y otros cambios por aquí y por allí desde la primera temporada ha hecho que varios fans de los libros hayan clamado al cielo por cómo 'Silo' difiere del material original. Una diferencia bendecida en todo momento por el autor de las novelas, Hugh Howey, que les ha dejado ir a lo suyo. 

En parte por el contexto del mundillo de la ficción fan en el que se ha movido el autor: 

«Para él, todo esto consiste en formar parte de una comunidad de personas que trabajan dentro de esta historia. Y siempre ha apoyado que cada uno aporte sus propias ideas. Así que, en este caso, se trataba simplemente de llevar eso a una escala mayor, pero trabajando también, más o menos, dentro de los límites que él había establecido.»
"Quedaos con nosotros". La temporada 3 de 'Silo' se ha distanciado tanto de los libros que su autor ha lanzado una súplica a los fans de la saga de ciencia ficción
En Espinof
"Quedaos con nosotros". La temporada 3 de 'Silo' se ha distanciado tanto de los libros que su autor ha lanzado una súplica a los fans de la saga de ciencia ficción

Graham Yost, además, es consciente de que la serie cuenta con dos comunidades en Reddit una para los que han leído los libros y otra para los que no, y que se pide que los que los han leído no publiquen porque «quieren vivir el misterio y simplemente dejar que les contemos la historia.» Eso sí, para él, las dos maneras de disfrutar la serie (con o sin libros leídos) está bien.

Los que sí que se están empezando a leer los libros son los amigos de Yost, quienes también se ocupan en resaltar las diferencias. Y, para estos, tiene clarísimo qué constestar:

«A veces recibo mensajes de amigos que acaban de leer los libros y me dicen: "Os habéis alejado muchísimo de los libros". Y yo pienso: "Sí, amigo, ese es mi trabajo". Tengo que convertir esto en una serie de televisión. Y no soy yo solo: somos un grupo muy grande de personas.»

En Espinof | Las mejores series de Apple TV

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción y fantasía en 2026 (por ahora)

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios