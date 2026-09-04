El final perdido de 'Sin perdón' inspirado en 'El padrino' que Clint Eastwood eliminó de la película porque "era un golpe de más"

Han pasado ya 34 años del estreno de 'Sin perdón', la película de Clint Eastwood que ganó 4 Premios Óscar, pero nos sigue fascinando. Lo cierto es que la leyenda estadounidense tardó bastante en rodar este western, pues compró los derechos del guion a principios de los 80 y tuvo que pasar una década hasta que se vio capaz de encarnar al protagonista.

Y aunque Eastwood respetó mucho el libreto original de David Webb Peoples, a última hora eliminó una escena muy importante del final, inspirada en 'El padrino'.

Así era el final original de 'Sin perdón'

Fue el guionista quien recordó la anécdota en una charla con Yahoo! en la que desveló que Clint Eastwood llegó a grabar esa escena, y la incluyó en un primer montaje de 'Sin Perdón' que él pudo ver. Sin embargo, el cineasta decidió eliminarla y aclaró por qué: "Me dijo que pensaba que era un golpe de más y que no iba a usarlo".

La escena en cuestión mostraba a William Munny (Eastwood) regresando a su hogar familiar, donde se reencontraba con sus hijos. El encuentro era tierno y cercano, pero la cosa se complicaba cuando Will Jr. comentaba "Supongo que entonces no mataste a nadie", tras notar cómo su padre no quería explicar la repentina bonanza económica familiar. Munny entonces respondía: "No, hijo, no maté a nadie".

El propio David Webb Peoples desvela que la gran inspiración para esa escena fue el final de 'El Padrino', con Michael Corleone (Al Pacino) mintiendo a Kay (Diane Keaton) sobre su vínculo con la masacre que terminó de auparle al poder. Se da además la casualidad de que Francis Ford Coppola llegó a considerar ocuparse de 'Sin Perdón', antes de que el proyecto quedase en manos de Clint Eastwood.

El guionista de 'Sin Perdón' explicó lo siguiente sobre esa escena que fue eliminada:

"Lo bueno de esa escena es que significa que las muertes no fueron asesinatos triunfales. Munny no dice: 'Maté a esos hijos de puta'. Está avergonzado de lo que hizo."

Por desgracia, el material descartado nunca ha salido a la luz, y ni siquiera el escritor sabe qué ha sido de él. No me sorprendería que Eastwood simplemente no quiera enseñarlo y que, por eso, nunca se haya incluido al menos como un contenido extra en alguna edición en formato físico de la película.

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