"Va a haber guerra". El creador de 'Silo' explica el final de la temporada 3 y qué nos espera en el desenlace de la serie distópica de Apple TV

Vaya final de temporada 3 nos ha plantado 'Silo'. La serie distópica de Apple TV se despide este viernes con un episodio titulado 'Troy' en el que hemos conocido al susodicho y qué relación tiene con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Todo un episodio de conectar (pero no dar masticado) muchos puntos. Pero no adelantemos, todavía, acontecimientos ya que debo hacer el pertinente aviso de spoilers.

Al igual que el episodio de la semana pasada, este también está dividido en dos bloques. En el primero, aparecemos en el interior del Silo 1 por primera vez. Hay una crisis monumental y solo un hombre es capaz de solucionarla: Troy. Solo que este tal Troy es ni más ni menos que un Daniel (Ashley Zuckerman) al que han borrado la memoria y al que han despertado tras tan solo siete años de hibernación.

La situación en cuestión es la rebelión del Silo 17. Pronto sabemos la situación y cómo la salvaguardia ha fallado y el sheriff y el resto del silo están en su propio "Día de la libertad". Troy hace cálculos de la situación, sabiendo que una matanza ha de ser inevitable... y lo es. Pronto ordena un plan para ejecutar a la práctica totalidad de los habitantes del silo.

Troy, máquina

Algo, por cierto, a lo que se niega una Charlotte que, tal como sospechábamos al final del episodio anterior, también le han convertido en una nueva "persona", Susan. El que parece que tiene la memoria intacta es Victor (Matt Craven), como buen "Fundador" y algún que otro personaje más, planteándonos un poco quiénes son las personas a "derrotar".

Se produce la matanza y aquí confirmamos perfectamente cómo muere la gente al salir de los silos, ya que el aire no parece para nada tóxico: son nubes de nanobots los que provocan la muerte de los que salen al exterior. Aquí también hay que agregar los drones, que ya conocimos con la expedición de Lukas hacia 17. De esta manera, ante los ojos aterrorizados de Victor, se produce la matanza de casi diez mil personas.

Un momento que dudaron de si poner ahora o como inicio de la temporada 4. Así lo comenta el creador de la serie, Graham Yost, hablando para TheWrap:

«Sé que me interesaba el ver qué pasó en el Silo 17. Hemos visto todos los cadáveres. Hemos visto a Ross salir fuera al principio de la temporada 2, por lo que estaba interesado en eso y además está en los libros. Se mete en esto como si fuera Donald. Lo convertimos en Daniel pero lo mantuvimos como Troy despertándose, y sabíamos que eso era vital. Entonces pensamos si deberíamos hacer eso. ¿Debería ser ese el inicio de la temporada 4 o deberíamos hacer este gran giro?»

Para el guionista y showrunner, la idea con este final de temporada era que nos catapultase de pleno a la temporada 4. De hecho, después de todo, avanzamos ya las tres décadas de turno para meternos en pleno presente, con Camille intentando convencer al algoritmo para que les den más tiempo antes de que activen la salvaguarda.Aquí se consuma la traición de Camille, o más bien su redención, ya que estaba remando a favor de que caparan los conductos del gas letal.

«Si hay una idea que resume toda la serie, sería quizá esta: buscar a personas que hagan lo correcto cuando conocen la verdad», comenta Graham Yost en una entrevista concedida a Espinof. El guionista asegura que todo el mundo se puede redimir y ahora le tocaba a la "villana" de la temporada, a la que ha calado ese "¿Por qué?" que resume todo el misterio que rodea a los silos, tal como espeta a la voz (encarnada por Victor).

Esto le supone demasiado al Fundador, que necesita un momento a solas. Posteriormente va a su despacho, indaga en sus archivos y se suicida, pero ¿por qué?:

«Si has conocido a alguien que se ha quitado la vida, nunca hay una respuesta concreta. A menudo hay muchas respuestas. La constelación. En cuanto a Victor, cuando dice que se sintió aliviado, creo que esa es la clave. Pero Matt Craven, solo verle mirar a Daniel/Troy en lo que se carga el Silo 17, solo la mirada en su rostro, viendo a este tipo que siempre le ha caído bien hacer esto, creo que se le fue la mitad de la vida. Y entonces llegó Juliette, Camille y todo eso.»

El final de la temporada vemos cómo la gente del Silo 18 piensa pasar a la ofensiva mientras que en el Silo 1 vemos a Troy recibir un mensaje del difunto Victor sobre la mujer con la que sueña: Helen. Esto, qué pasó con ella y más será parte importante de la temporada 4.

Temporada que, recordemos, ya está rodada y se encuentra en fase de posproducción. Yost asegura que tendremos una guerra total:

«Bien, va a haber guerra. Juliette no era Juliette al comienzo de la temporada 3 y se tenía que encontrar a sí misma en la temporada 4. Juliette, desde el primer fotograma hasta el final, es nuestra Juliette, pero pasa por un calvario. La cuarta temporada no es fácil y, aunque el silo esté unido, eso no significa que no pueda fracturarse. Eso no significa que no haya sacrificios personales. Eso no significa que no haya asuntos que deban abordarse.»

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