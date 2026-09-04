Atentados fatídicos y helados derretidos. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Unos prefieren ver el fútbol, otros la Fórmula 1, y otros preferimos seguir minuto a minuto los resultados de la taquilla, porque una semana más ha demostrado ser una experiencia tan apasionante como imprevisible. Y es que, cuando pensábamos que ya estaba todo el pescado vendido en lo que a las vacas gordas veraniegas respecta, las salas de cine de nuestro país han cerrado otro fin de semana de lujo con casi 7 millones de euros recaudados a partir de 909 000 espectadores.

Si las cifras sorprenden, los títulos que las han elevado aún más, comenzando por una 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' que cerró su debut en el número 1 con 1,4 millones de euros en el bolsillo. No obstante, lo jugoso llega junto al triple empate técnico entre 'La Odisea', el reestreno de 'Harry Potter y la piedra filosofal' y 'Spider-Man: Brand New Day', que ocuparon el segundo, tercer y cuarto puesto con 0,916, o,907 y 0,901 millones de euros. 'Insidious: Fuera del más allá' clausuró el Top 5 con 0,74 millones.

Los estrenos del 4 de septiembre de 2026

¿Conseguirán las novedades que llegan este 4 de septiembre mantener el fantástico nivel de la gran pantalla en términos de afluencia? Está por ver, pero reclamos no faltan precisamente, comenzando por una 'Cronos' que demuestra la buenísima forma del thriller nacional, esta vez bajo la dirección de Fernando González Molina, con una trepidante crónica de los atentados del 17 de agosto de 2017 en las Ramblas de Barcelona.

Mucho menos atractivo es el regreso de Eli Roth, que no sabemos cómo no está canceladísimo, con 'Dulce sabor a muerte'. El antiguo colega de Quentin Tarantino que pasó de trabajar junto al director de 'Pulp Fiction' a colaborar con el chileno Nicolás López, ha firmado una cinta de terror con niños que se convierten en máquinas de matar después de comer unos extraños helados. Gore a cascoporro, chistes que en 2026 ya no son edgy, sino de mal gusto, e IA generativa a cascoporro.

Los amantes del terror tienen otro título a su disposición este viernes, este con un claro espíritu de serie B y que se estrena bajo el título de 'Black Box: Vuelo 298'. Steven Quale dirige a Tom Brittney, Holly White y Kaja Chan en un thriller que expande el cortometraje 'Vessel' de 2012 para contar la historia de los pasajeros de un avión que se enfrentaron a unos sucesos que escapan totalmente a la razón humana.

Los estrenos destacados del 4 de septiembre los cierra la comedia animada para adultos 'Jim Queen', cuya hilarante trama ambientada en la escena queer parisina gira en torno a un hombre homosexual que, después de besar a una mujer, se infecta de un virus llamado heterosis que convierte a los gays en heterosexuales. Marco Nguyen y Nicolas Athane dirigen esta locura que causó sensación en el Festival de Cannes.

El drama rural 'Cinco segundos', el thrilller 'Enjambre' de Óscar Bernàcer y la alemana 'El olor a leche quemada' de Jusitne Bauer, terminan de perfilar una cartelera con lanzamientos para todos los paladares.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con los estrenos más esperados de 2026. Por aquí puedes ver las películas más esperadas de 2026 . Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2026.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026