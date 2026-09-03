'Cronos' me ha hecho desear que hubiera más thrillers así en el cine español. Una crónica de los atentados de Las Ramblas que nos coge de la pechera desde el minuto uno

Seguro que te acuerdas de dónde estabas el 17 de agosto de 2017, cuando te enteraste de que una furgoneta había arrollado a decenas de personas en Las Ramblas de Barcelona. Las imágenes eran espeluznantes, los datos de redes sociales aún más: no pasaba un minuto sin que alguien posteara imágenes de los supuestos culpables, afirmara haberlos visto o diera falsos datos de la cifra de fallecidos para alimentar la desinformación (y ganar engagement contando "lo que los medios no te cuentan"). Ahora, casi una década después, 'Cronos' rememora el caos de aquellos días que volvieron a meternos el miedo en el cuerpo. Y lo hace con una clase de la que muchas películas deberían aprender.

Atropello masivo

El primer acto de 'Cronos' es absolutamente espectacular: rodado en Las Ramblas con cientos de extras, su director, Fernando González Molina, sabe reflejar a la perfección la tensión de aquellos momentos, el alboroto, las noticias contradictorias que iban y venían. Esa primera carrera por Las Ramblas, mientras poco a poco se va mostrando a cuentagotas lo que ha pasado y se presenta a los personajes, es una auténtica barbaridad visual hecha con respeto, pero también con un sentido de la acción claramente heredado de los thrillers norteamericanos.

El juego del ratón y el gato se intensifica durante las primeras 48 horas, cuando la película es más fuerte: se presentan personajes sin parar, y, aunque en ocasiones el cruce de tramas satura, siempre mantiene un fantástico y sólido dominio de la narrativa. Contado desde dentro, con la cámara puesta en todos los puntos importantes, casi parece por momentos un muy buen episodio de '24': una auténtica gozada con un resultado inusual en nuestro cine. Se nota que hay dinero, planificación y una post-producción espectacular. El problema es que después de estas primeras 48 horas repletas de intriga, persecuciones, desalojos y fake news, la historia continúa en un epílogo interminable.

Es fácil de entender por qué no se pueden dejar tramas a medias, y que si se narran los atentados de Las Ramblas también hay que hablar de lo que pasó en las horas posteriores en Cambrils, Subirats y Alcanar, pero la trama se va desinflando a medida que se convierte en una especie de glorificación de los Mossos d'Esquadra. Aunque en sus primeros minutos, con un plano secuencia espectacular, nos coge de la pechera y nos lleva a un viaje a toda velocidad, hacia el final la propia película parece cansarse de lo que cuenta y acaba renqueando más de la cuenta encadenando posibles finales. Un triste tercer acto que, pese a todo, no daña a una película que va a sorprender a todo el que se acerque. De verdad.

This is Barcelona

En 'Cronos' tan solo tenemos el punto de vista de los Mossos (que lejos de ser solo estereotipos, están bien desarrollados emocionalmente), e, inevitablemente, esto cuenta la historia de manera inherentemente parcial. Tanto, que nos quedamos con las ganas de saber más: su obsesión por una narración rápida lleva a que no se exploren matices que simplemente se insinúan, como las batallas internas de poder o las reacciones de la política nacional. De hecho hay personajes, como el de la encargada de prensa, que podrían haber protagonizado su propia película porque aquí solo se raspa su importancia.

Que las pegas no os llamen a engaño: este es uno de los mejores thrillers españoles de los últimos años (puede que tengamos que irnos hasta 'Que dios nos perdone' para encontrar una factura visual similar) y te va a mantener al borde de la butaca. Tanto, que podrás ignorar diálogos de guion barato, como que cada poco tiempo los protagonistas digan "Qué horror... ¿Qué han hecho?" con violines de fondo, gracias a un ritmo endiablado repleto de planos que se antojan casi imposibles en el cine español contemporáneo.

'Cronos' podría haber caído en todos los tópicos del cine basado en hechos reales, pero de manera muy inteligente se centra también en sus personajes, permitiendo así que empaticemos con ellos más allá de su trabajo. En otras manos (o quizá con menos presupuesto), la cinta podría haber sido un gravísimo error, pero tiene la infinita suerte de contar tras las cámaras con González Molina, que firma la que sin duda es su mejor película, dejando ver todo su talento absorbiendo los códigos del cine estadounidense y aplicándolos a un cine español que necesita de este tipo de películas. Haríais muy bien en no perdérosla.

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