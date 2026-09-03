Los directores de 'Vengadores: Doomsday' defienden hacer sus películas sin guion. "Nos basamos en la improvisación"

Según se cuenta, Tom Holland insistió muchísimo en que, si querían que hiciera 'Spider-man Brand New Day', solo tenía una condición: el guion tenía que estar acabado de inicio a fin. Parece algo bastante lógico, que hace años no se discutiría, pero en Marvel, por el motivo que sea, son muy dados a ir improvisando, creando la película en tres fases: el guion (aun inacabado), el rodaje y la edición, donde hay cintas que han cambiado de arriba a abajo. Es una técnica creativa muy costosa, pero, viendo el estilo de los hermanos Russo en 'Vengadores: Doomsday', no van a dejar de utilizarla.

Make mine scriptless!

Es más: Joe Russo ha sacado pecho de su decisión en una entrevista con Associated Press: "Siempre vemos el guion como un organismo vivo. Somos directores basados en la improvisación y el ensayo, nos gusta ver lo que los actores traen a los personajes, y a veces no los tienes hasta unos días o unas semanas antes del rodaje. Y muchas veces, ahí es donde ocurre la magia".

Esta quinta entrega de 'Vengadores' ha costado, según se dice, 400 millones de dólares, pero eso no ha hecho que los directores se amedrenten, porque están convencidos de que su papel en Marvel es solo circunstancial, como afirma Anthony Russo: "Lo que Joe y yo siempre hemos apreciado en nuestra colaboración con Marvel es que nuestro trabajo no es responder por todo el UCM. Hacemos una intersección de una manera muy específica. Es en esa intersección donde podemos encontrar sentido a las cosas".

Veremos el resultado el 18 de diciembre, y hasta entonces solo puede haber conjeturas. Lo único que está claro es que los Russo ya han empezado el rodaje de 'Secret Wars' para llegar a tiempo a 2027... y entre tanto y cuando, una vez más, no han tenido tiempo de acabar el guion. Ay, qué despistadillos.

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