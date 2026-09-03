El remake de 'Dragon Ball Super' por fin tiene fecha de estreno. Beerus pone todo patas arriba en un nuevo tráiler que demuestra el gran potencial del anime

Hasta hace bien poco parecía que 'Dragon Ball' se encontraba en un extraño limbo del que se resistía a salir, especialmente tras la muerte de Akira Toriyama en 2024. El manga todavía está pendiente de su regreso, pero por lo menos en el campo del anime tenemos noticias muy prometedoras: el remake de 'Dragon Ball Super' se estrena el mes que viene.

Una explosión de acción

'Dragon Ball Super: Beerus' es un nuevo remake de la película 'La batalla de los dioses', que se volvió a adaptar en el anime pero ahora desde Toei Animation preparan una puesta a punto en toda regla para poner la franquicia al nivel de los animes modernos más potentes.

Un gran lavado de cara para 'Dragon Ball Super', con animación mejorada, una mayor calidad visual, un ritmo menos cargante e incluso un nuevo doblaje. 'Beerus' es tan solo la puerta de entrada a una nueva era del anime, porque también tenemos por delante el arco de la resurrección de Freezer y la adaptación del arco de Moro, que se espera que llegue el año que viene.

Ya habíamos visto algún avance, pero ahora se ha desvelado un nuevo tráiler que viene pisando fuerte y que parece cumplir todo lo que Toei prometía. Y, lo más importante, también se ha confirmado desde las redes sociales del anime la fecha de estreno para 'Dragon Ball Super: Beerus' para el próximo 11 de octubre, con los animes de otoño.

Con el nuevo tráiler, además se ha podido oír un adelanto de 'ONOGAMI', el tema de opening de MEGATERA ZERO, mientras que el de los créditos de cierre será 'Kan Peki no Peki de VK Blanka.

Todo apunta a que Toei planea mantener un formato estacional para 'Dragon Ball', y lo cierto es que sería un acierto gordísimo alternarla con la emisión de 'One Piece', que ahora también se emite por temporadas. Respecto a la distribución internacional, todavía estamos pendientes de los simulcasts, pero si se repite la situación de 'Dragon Ball Daima' podríamos tenerla disponible en Crunchyroll, Netflix y AnimeBox, que al fin y al cabo son los grandes distribuidores de 'Dragon Ball' en España.

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