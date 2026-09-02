Meses después de fracasar al resucitar una de las mejores sagas de ciencia ficción, se estrena en Disney+ esta simpática película de aventuras

Hay expectativas puestas en ‘Star Wars: Starfighter’ porque sea la película que finalmente recupere el entusiasmo por Star Wars, además de por nuevas historias que no les hagan depender de los Skywalker. Pero cada vez más se aproxima a un clavo ardiendo tras el reciente y relativo fracaso de ‘The Mandalorian and Grogu’.

Este no es del todo el camino

345 millones de dólares no son moco de pavo para casi nadie, menos para una franquicia como esta que acostumbra a cifras más astronómicas. Jon Favreau ofrece un entretenimiento simpático e intrascendente con Pedro Pascal que no consiguió trasladar el fenómeno televisivo al cinematográfico. Ahora se estrena en streaming a través de Disney+, encontrando quizá aquí al público y hasta su lugar natural.

La Nueva República sigue intentando establecerse tras la caída del Imperio, donde ahora señores de la guerra y otros gangsters se encuentran dispersos por la galaxia. Es ahí donde entra el cazarrecompensas Din Djarin y su aprendiz de mandaloriano Grogu, donde reciben encargos de la antigua rebelión para intentar restaurar el orden.

El ímpetu de regresar a tiempos más sencillos, de pura aventura desprejuiciada, está en cada rincón de una ‘The Mandalorian and Grogu’. Tanto que se lleva en ocasiones a un extremo banal, demasiado pegado a la ligereza más olvidable de los puntos bajos de la serie original, que fue perdiendo vida y razón de ser conforme progresaba.

Es imposible despegarse la sensación de temporada condensada en película, lo cuál es irónico en unos tiempos donde el streaming está lleno de películas que parecen extendidas a 8 partes. La relación entre los personajes cae demasiado en lo ya explorado, el acabado visual tampoco impresiona y su mayor virtud está en el diseño de criaturas que aproxima a ratos la aventura a una de Harryhausen.

No cae en errores extremos, pero sí su falta de brillos y acumulación de ideas poco inspiradas la hacen fácilmente una de las peores películas de la franquicia. Una que va a seguir buscando por donde expandirse, aunque todavía no sea capaz de resolver los tambaleos autoprovocados por exceso de contenido y falta de dirección.

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