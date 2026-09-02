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2 años después, vuelve Antonia Scott. El tráiler de la temporada 2 de 'Reina roja' nos lleva al acecho de la 'Loba negra' en Prime Video

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian encarnan a los protagonistas del thriller

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Puntuales como un reloj, por así decirlo, desde Prime Video acaban de lanzar el tráiler oficial de la temporada 2 de uno de sus thrillers policíacos más destacados. Y tiene origen español. El 2 de octubre llegan a la plataforma los nuevos episodios de 'Reina roja' y aquí tenemos un estupendo avance.

Basada en la segunda novela de la saga de Juan Gómez Jurado, 'Loba negra', nos encontraremos en esta nueva temporada de nuevo con Antonia Scott y Jon Gutierrez en lo que viajan a la Costa del Sol para investigar un crimen relacionado con la mafia rusa y la desaparición de Lola, la esposa de un mafioso.

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Mafia negra

Pronto se darán cuenta de que Lola está siendo perseguida por Loba negra, asesina a sueldo que pondrá a prueba la inteligencia extraordinaria de nuestra protagonista. Por otro lado, Mentor sigue el rastro de las sospechosas muertes de otras Reinas Rojas por toda Europa.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian son las cabezas de cartel de la serie, que cuenta en su reparto con Vicenta N'Dongo, Karmele Larrinaga, Fernando Guallar, Alex Brendemühl, Bruno Sevilla, Adriana Torrebejano, Silvia Abascal, Mauricio Morales, Beka Lemonjava, Javiera Sky y Féodor Atkine. Koldo Serra vuelve a ponerse a los mandos de la dirección contando con un guion de Helena Medina y Salvador Perpiñá.

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