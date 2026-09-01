Andrew Garfield, sobre la posibilidad de un 'Spider-Man' gay: "Cualquiera puede ponerse ese traje"

Pasan los años y la pregunta que planteó Andrew Garfield en un ya lejano 2013 continúa estando tristemente vigente: "¿Por qué no puede ser gay Spider-Man? ¿Por qué no pueden gustarle los chicos?". Y es que, trece años después, pese a haber visto una versión afroamericana-puertorriqueña, una versión femenina e, incluso, una versión porcina en la gran pantalla, nuestro amigo y vecino marvelita continúa siendo tan cis-hetero como el que más.

¿Por qué no?

Ahora, con Tom Holland portando la máscara del superhéroe en el MCU y recaudando millonadas con la recién estrenada 'Brand New Day', Garfield, que dio vida al personaje en las dos entregas de 'The Amazing Spider-Man', ha vuelto a explorar la cuestión. Ha sido durante una entrevista con EW en la que, entre otras cosas, ha demostrado seguir firme en sus convicciones y en lo que él considera una postura de rebeldía.

Fue un ejercicio de rebelión que me apasionaba. Sigo creyendo que cualquiera puede ponerse ese traje. Esa es la razón por la que es un personaje tan querido universalmente, uno de los personajes más queridos de la historia de la ficción. Porque no se ve el color de la piel, no se ve el género, no se ve la sexualidad. Cualquiera puede identificarse con ese traje.

El bueno de Andrew ha subrayado que es partidario de unas producciones en las que se honre y represente a todo tipo de personas, y que la postura frente a esto puede darnos una fantástica idea de cómo es alguien.

Me gusta la idea de un lugar donde se honra a todo el mundo y se incluye a todo el mundo, y fue simplemente una forma de decir: “Bueno, ¿por qué no?”. Y te delatarías a ti mismo si tuvieras una opinión firme en un sentido u otro.

El actor puso por primera vez el tema sobre la mesa durante una charla centrada en el personaje de Mary Jane, medio en broma medio en serio, con el productor Matt Tolmach.

En parte bromeaba, pero en parte no, sobre lo de MJ. Pensé: “¿Y si MJ fuera un chico?”. ¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Ni siquiera es algo revolucionario!… Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿Por qué no puede sentir atracción por los chicos?».

De hecho, Garfield ya tenía un actor en mente para intepretar al interés amoroso de su Spidey: Michael B. Jordan.

Llevo obsesionado con Michael B. Jordan desde The Wire. Es tan carismático y tiene tanto talento... Sería aún mejor: ¡tendríamos bisexualidad interracial!

Desde luego, buen gusto tiene para dar y regalar.

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