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Mel Gibson se ha reído de una intérprete para sordos y, obviamente, no le ha quedado otra que recular. "A veces se hacen tonterías"

No va a perder ni una entrada de 'La resurrección de Cristo', pero si hay algo que Mel Gibson no necesita en absoluto es más polémica

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Hacía tiempo que Mel Gibson no protagonizaba una polémica, pero ni a sus 70 años puede quedarse tranquilo, aparentemente. Mientras prepara el estreno de 'La resurrección de Cristo', el actor fue a la FanExpo de Canadá a hacer la típica sesión de preguntas y respuestas con los fans. Lo que nadie imaginaba era que, para hacerse el gracioso y el simpático, iba a salir al escenario parodiando los movimientos de la intérprete para sordos (puedes ver el momento aquí). Qué risa, ¿eh? 

Haciendo oídos sordos

Por supuesto, la polémica no se ha hecho esperar y ha explotado en redes sociales. El actor, por suerte, no se ha enrocado y ha pedido disculpas en Variety: "A veces cuando te sacan a un escenario , tu cabeza te da vueltas por todas partes y, en ocasiones, se hacen tonterías espontáneas y sin pensar. No hubo ninguna intención maliciosa por mi parte, y, desde luego, pido disculpas a cualquiera que se haya sentido ofendido por ello". Otro día hablamos de que decir "Pido perdón si te has ofendido" no es pedir disculpas realmente.

Por cierto, que Gibson (como el resto de estrellas invitadas) acabó haciendo caja, más allá del Q&A: conocerle, sacarse una foto con él y conseguir su autógrafo costaba el equivalente a 235 euros. Ya hay que tener ganas. En todo caso, Gibson salió de allí escaldado no solo por la polémica, sino por la comparación con otros invitados: Alan Ritchson, protagonista de 'Reacher', dio la mano a la intérprete para sordos al terminar su Q&A, una diferencia que no pocos han señalado.

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Obviamente, esto no va a dañar (más) la reputación de Gibson, ya bastante tocada con los años, pero la polémica ha corrido como la pólvora, sobre todo teniendo en cuenta que es un actor designado por Donald Trump como "embajador especial de Hollywood". Otra muesca más para Mel.

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