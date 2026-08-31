Últimas horas para ver en Netflix uno de los mejores animes de instituto de la historia. Una comedia dramática con una protagonista que desafía los límites del género

Desde hace un tiempo venimos viendo cómo muchas series desaparecen de Netflix hasta nuevo aviso, y el problema viene porque desde España no están disponibles en ninguna otra plataforma. Por ahora con el anime hemos tenido bastante suerte, especialmente con las series más nuevas que están disponibles en otros servicios, pero cuando hablamos de clásicos de hace ya 20 años, es otro cantar.

Adiós al curso

Este es el caso de 'Ouran High School Host Club', uno de los animes de instituto más icónicos de la década de los 2000. Una comedia dramática que supuso el punto de entrada a toda una generación al anime, especialmente especialmente a las comedias románticas con travestismo y malentendidos.

Un clásico absoluto del género y uno de los animes shojo más representativos del siglo XX, que a pesar de que no llegó a adaptar al completo el manga de Bisco Hatori ha pasado a la historia por derecho propio. 'Ouran High School Host Club' arranca cuando Haruhi Fujioka consigue una beca para estudiar en la prestigiosa Academia Ouran. Gracias a su aspecto andrógino, otros estudiantes la invitan a formar parte del Host Club masculino, un grupo que se dedica a entretener a las "clientas" con fiestas y merendolas.

A pesar de que Haruhi es una chica, tiene un talento innato para ser un anfitrión más del club, desafiando por completo la estructura social dentro de la academia y dándole un giro de tuerca divertidísimo a las limitaciones que podría tener como una chica en un club así. Con el paso de los años, 'Ouran High School Host Club' se ha vuelto un anime tremendamente querido, también por su subversión de los roles de género y las tropes de travestismo y fluidez de género en los manganimes. Y oye, de paso es un anime divertidísimo que nunca falla a la hora de hacernos un poquito más felices.

Por desgracia, está a punto de dejar Netflix: 'Ouran High School Host Club' sale del catálogo el próximo 1 de septiembre. El anime que estrenó Studio Bones en 2006 consta de 26 capítulos, así que nos tenemos que poner rápido al día si todavía lo queremos refrescar, porque después dejará de estar disponible en España en ninguna plataforma.

También sale 'Claymore' este 31 de agosto, así que es muy posible que el acuerdo de Netflix con Nippon TV para incluir animes clásicos en su catálogo esté espirando. Esperemos que se refresque rápido y podamos volver a tenerlos disponibles muy pronto.

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