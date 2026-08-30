"Es lo mejor que he hecho. Soy mi propio crítico". Así de claro tenía Clint Eastwood cuál era su mejor película en 2004

Resulta misión imposible quedarse con solo una película de Clint Eastwood. Entre otras cosas porque su carrera como director ha estado marcada por auténticas obras maestras en géneros variados. ¿Un wéstern? Ahí está 'Sin perdón'. ¿Un drama romántico? Seguro que has llorado más de una vez con 'Los puentes de Madison'. ¿Un thriller político? En 'Poder absoluto' nos dio lección de suspense. ¿Un drama deportivo? 'Million Dollar Baby' fue desgarradora. ¿Un retrato generacional? A 'Gran Torino' no hay quien la pueda olvidar. ¿Y si dejamos que "Rubio" decida por nosotros?

La verdad es que lo hizo, en 2010. El director nos dejó una lista con seis producciones, incluida alguna que posiblemente más de uno vosotros no citaría en un top-6. Son, por orden de estreno, 'El fuera de la ley' ('The Outlaw Josey Wales', 1976), 'Bird' (1988), 'Sin perdón' ('Unforgiven', 1992), 'Mystic River' (2003), 'Million Dollar Baby' (2004) y 'Cartas desde Iwo jima' ('Letters From Iwo Jima', 2006). Cuánta calidad en tan pocas palabras… Pero en este tema quiero quedarme solo con 'Mystic River' porque poco años antes de este recopilatorio, Eastwood la puso como su mejor trabajo.

"Cuando haces una película, solo hay una persona a la que realmente tienes que satisfacer, y esa eres tú mismo"

"Recuerdo haber tenido una conversación telefónica contigo la primavera pasada. Y te pregunté qué estabas haciendo y me dijiste: 'Acabo de terminar esta película'", le recordaba una periodista al cineasta en una entrevista publicada en CBS News en 2004 con motivo de Million Dollar Baby. "Me dijiste que era esa cosa, Mystic River. Y te pregunté cómo había ido, y dijiste: 'Lo mejor que he hecho en mi vida'", añadió. "Soy mi propio crítico. Creo que fue tan buena... creo que encajó todo bien. En otras palabras, cuando haces una película, solo hay una persona a la que realmente tienes que satisfacer, y esa eres tú mismo. ¿Salió como tenías pensado? ¿Lograste tu objetivo?", le contestó.

El reparto de 'Mystic River' ganó dos Oscar

Desde luego, si lo que haces no te gusta ni a ti mismo, mal vamos: es el primer síntoma de que difícilmente encontrará la aprobación del público. Y 'Mystic River' la encontró. La encontró con fuerza para situarse en algunas webs de reseñas de la audiencia como uno de sus mejores trabajos, aunque, todo hay que decirlo, no le valió un premio Oscar a Clint Eastwood, pero sí dos galardones para Sean Penn y Tim Robbins al mejor actor protagonista y al mejor actor de reparto de los que el director debió sentir orgullo.

En Mystic River seguimos a tres amigos de la infancia (Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon) que terminan distanciados por un trágico suceso ocurrido en su niñez. Años después, sus vidas se cruzan de nuevo a raíz de una tragedia: la hija de uno de ellos ha sido asesinada y ahora todos ellos deben enfrentarse a un pasado que ninguno quiere reconocer. Una obra maestra de la que os invito a leer su crítica en Espinof. Si lo preferís, también podéis ir directamente a Netflix, donde la tienes disponible ahora mismo.

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